Ana Maria Braga alerta “Fique em casa”

Durante a tarde desta segunda-feira,13, a apresentadora Ana Maria Braga, de 71 anos, usou sua conta no Instagram para reforçar a importância do isolamento social diante do novo coronavírus.

A apresentadora compartilhou com seus seguidores uma foto em que aparece usando uma máscara de proteção florida, com muito estilo.

“Em casa! Porque posso ficar em casa, porque devo ficar em casa, porque todo mundo que pode, deve ficar em casa pelos que não podem e estão trabalhando para a gente ficar em casa. Em São Paulo precisávamos de 70% da população em casa, não chegamos nem a 50%. #fiqueemcasa”, escreveu a Ana Maria na publicação.

A apresentadora que faz parte do grupo de risco, por já ter mais de 60 anos e estar em meio à um tratamento contra um câncer no pulmão, segue em quarentena em sua casa.