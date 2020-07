Alok trolla a web com vídeo de pedido de casamento e celebra 2º filho com Romana

PUBLICIDADE

Alok fez uma pegadinha ao pedir Romana Novais em casamento. O DJ compartilhou um vídeo inédito com os bastidores da proposta especial em seu perfil do Instagram nesta terça-feira (21). Na imagem gravada em um passeio de barco, o artista aparece fingindo ter tropeçado e deixado as alianças caírem no mar. “Olha só o que aconteceu no dia que eu fui pedir a Romana Novais em casamento…”, escreveu na legenda. Porém, ao final da filmagem, ele mostra ter trollado a amada -e os internautas- já que a caixinha verdadeira continuava em seu bolso. “Até que eu fui até ela e mostrei a caixa verdadeira. E ela disse sim!”, comemorou.

Alok relatou a história do pedido de casamento em vídeo. “Em 2018, quando estávamos de férias, eu resolvi pedir a Romana em casamento no mar. Mas acabei me desequilibrando e a caixa de papel com as alianças caiu na água! Eu fiquei desolado e ela sem acreditar no que havia acontecido”, detalhou na legenda antes de relevar não se passar de uma pegadinha. Na sequência, ao mostrar o beijo apaixonado do casal enquanto a médica dizia ‘sim’, ele celebrou o crescimento da família: “E a nossa história mudou muito a partir desse dia… Hoje somos 4. Ops, 5 com o Apollo”.