Adele completa 32 anos e aparece pela primeira vez em 2020

PUBLICIDADE 

A cantora britânicaAdele, que completou 32 anos de idade na terça-feira (5), postou uma foto rara na madrugada de quarta (6) para agradecer pelas mensagens de carinho de amigos, familiares e fãs.

“Obrigado por todo o amor neste aniversário. Espero que todos estejam seguros e sãos durante esse período louco. Gostaria de agradecer a todos os nossos socorristas e funcionários essenciais que nos mantêm seguros enquanto arriscam suas vidas! Vocês são verdadeiramente nossos anjo. 2020, ok, tchau e obrigada”, escreveu ela.

A aparição rara de Adele é o primeiro post dela este ano. A última publicação dela havia sido no dia 23 de dezembro, quando posou com o Grinch e Papai Noel em fotos às vésperas do Natal.v