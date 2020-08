‘Achei o ninho’, diz Di Ferrero após encontrar cobra coral em casa

PUBLICIDADE

Di Ferrero, 35, surpreendeu seus seguidores nesta terça-feira (25), ao mostrar via Instagram uma cobra que apareceu na área externa de sua casa em Florianópolis, onde passa a quarentena.

Ele e a esposa Isabeli Fontana revelaram que vão acionar o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) para retirar o animal da propriedade em segurança. “Que ‘pira’ essa cobra. Hypada”, falou Di. “Ela está bem viva. Eu vi ela se mexendo”, respondeu Isabeli.

O cantor pediu ajuda aos seguidores para lidar com o aparecimento, e mais tarde voltou à rede social para contar o desfecho. “Se tiver alguém para me dar mais informações sobre cobra coral […] achei o ninho dela”, disse. “A gente vai ligar para o Ibama, e eles vão vir retirar, sem matar, e vão levar a cobra para outro lugar”.

Em março, Ferrero afirmou por meio de vídeos publicados nos stories que ha via sido diagnosticado com coronavírus após ter sintomas de gripe. “Estava com um pouco de falta de ar, mas agora já estou bem”, disse na época.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da FolhaPress.