CCBB tem música local e comédia nacional neste fim de semana

Esse fim de semana é dia de muita música no Drive-in CCBB. O Projeto Palco Novo traz nesta sexta (28) o show da Capivara Brass Band. Uma banda genuinamente brasiliense, a Capivara Brass Band vem com uma nova proposta de banda. A brass band é uma banda constituída de instrumentos de sopro e uma seção de percussão. No caso da Capivara temos o trombone (Bruno Portella), sax alto (Pedro Castro), sax tenor (João Gabriel Joshua), trompete (Higor Vinícius), tuba (Fernando Junio) e uma bateria para compor a seção de percussão (Victor Venarusso). “A banda veio com a vontade de fazer um som que não tinha em Brasília, que é esse som de brass band”, diz Bruno Portella, um dos fundadores da banda.

Criada em 2017, a banda já se apresentou em festivais e casas de shows, mas seu palco preferido é a rua. “Quando você tá no chão, cara a cara com o público, você tem uma outra energia”, relata Bruno. Ele ainda complementou que a ideia de cantar em locais públicos veio dos vídeos que tinham na internet de musicistas cantando nos metrôs de metrópoles, como Nova Iorque.

A Capivara também se destaca por misturar Jazz, Rap, Funk, Soul, Rock e Música Brasileira. Seu estilo único abriu portas para que eles se apresentassem no Festival COMA e abrissem o show da banda norte- americana Hypnotic Brass Ensemble em Brasília. Apesar de estarem acostumados com grande palcos, a Capivara Brass Band ainda não tocou em um drive-in. “Por enquanto experiência 0 e curiosidade 1000”, contou Bruno. A banda, que tinha costume de andar pela plateia em alguns momentos de seus shows, conta que aceitou tocar no Projeto Palco Novo pois dá para manter o distanciamento mesmo em um mesmo palco, e complementa que vai trazer novos instrumentos e um novo repertório.

Maleta mágica

Sábado (29) o palco é de Oswaldo Amorim. Um músico extremamente ativo na cena musical brasiliense, a paixão por música de Oswaldo veio ainda criança, quando com 5 anos ganhou uma “maleta mágica”, que de um lado era uma caixa de som e do outro um toca discos. “Aquilo foi um momento de puro encantamento, e a partir dali comecei a colecionar discos, de vários estilos, pois ao invés de pedir brinquedos, sempre escolhia vinis”, contou. Depois, aos seus 9 anos, começou aulas de piano e teoria musical, mas foi aos 15 que começou a tocar baixo elétrico, instrumento pelo qual é apaixonado.

Oswaldo já tocou com diversos outros músicos além de investir em sua carreira solo. Para ele, cada show é único, mesmo que tenha o repertório musical igual. “Quando subo ao palco, vou imbuído da missão de dar meu melhor para aqueles que decidiram ir me prestigiar, sair de suas casas para assistir música ao vivo”, relatou. E esse seu empenho não é só nos palcos. Ele começou a fazer o projeto de lançar o seu vinil, uma realização pessoal. “Desde que comecei a tocar, carrego esse desejo de gravar um vinil. Finalmente agora esse sonho está virando realidade”, disse o músico, que já tem um CD lançado e disponibilizado em todas as plataformas digitais.

Oswaldo já tem uma certa experiência com lives e shows drive-in. “A primeira Live que fiz, foi muito estranho, pois não tínhamos o calor do público, o aplauso, mas conforme o show foi acontecendo e nós fomos vendo tantas pessoas curtindo e comentando, foi como se estivéssemos recebendo um abraço”, lembrou Amorim. Em um show drive-in a um mês atrás superou suas expectativas, já que ao final de cada música recebia “uma sinfonia de buzinas e faróis” do público. “Tenho plena consciência de que a música e a arte exercem um papel fundamental e transformador para a sociedade e se é esse o veículo que dispomos agora para difundir nossa arte, então que façamos o melhor com o que temos e que possamos tirar bom proveito disso”, complementou.

Telona

Além dos shows na sexta-feira e no sábado, a programação do Drive-in CCBB vai contar com sessões de cinema no domingo, com a pré-estréia do filme Os Espetaculares, com com Rafael Portugal, Paulo Mathias Jr., Dj Amorim, Luísa Perissé, Victor Meyniel.

Confira o trailer

Os ingressos podem ser adquiridos no site www.driveinccbb.com.br . O dinheiro arrecadado na bilheteria será passado para a ação social “Proteja e Salve Vidas!”, desenvolvida pela Fundação Banco do Brasil.

Por Ana Clara Botovchenco

Fotos: Divulgação