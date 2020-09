CCBB Live: Capital Inicial – Grupo apresenta transmissão no Dia da Independência

PUBLICIDADE

Na segunda-feira, 07 de setembro, Dia da Independência do Brasil, o Capital Inicial fará sua segunda transmissão ao vivo, a CCBB Live – Capital Inicial, às 19h, com transmissão no Youtube da banda.

“Essa vai ser a segunda live do Capital desde que começou a pandemia, a primeira foi em maio. A gente quer tocar, somos uma banda estradeira, precisamos disso!”, avisa Dinho Ouro Preto.

No setlist, uma seleção de hits que o Capital Inicial acumulou ao longo dos anos, como “Olhos Vermelhos”, “Natasha”, “A Sua Maneira”, “Independência” e muito mais.

A live terá entre 2 a 3 horas de duração para atender aos pedidos de seus fãs, a banda fará um show completo com som, luz, cenário e painel de LED – tudo isso num estúdio totalmente equipado e seguro, seguindo as regras municipais e estaduais de proteção, com protocolos de segurança, higienização, e de convívio.

CCBB LIVE CAPITAL INICIAL

Data: 07/09/2020

Local: CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil)

Horário: 19h

Diretor de vídeo: Bruno Fioravanti

Banda: Dinho Ouro Preto, Fe Lemos, Flávio Lemos e Yves Passarell

Músicos de apoio: Fabiano Carelli (Guitarra) e Robledo Silva (Teclados)