Cat Dealers lança remix oficial de “Carry On”

O duo eletrônico Cat Dealers lança hoje, 11 de setembro, o remix de “Carry On”, música do DJ e produtor dinamarquês Martin Jensen em parceria com o duo suíço MOLOW.

Disponibilizada originalmente em março de 2020, “Carry On” conta com mais de 9,6 milhões de streams no Spotify e 638 mil visualizações no YouTube. A track foi escolhida para ser o terceiro remix oficial consecutivo que o Cat Dealers lança em pouco mais de um mês. Em 7 de agosto, saiu “Cold Feet”, do duo canadense Loud Luxury, seguido de “Who’s Laughing Now”, no dia 12, um dos singles mais recentes da cantora Ava Max.

Sobre “Carry On”, a dupla afirma estar empolgada: “Tivemos a oportunidade de tocar [Carry On] em alguns dos shows drive-in que fizemos durante esse período de quarentena, então pudemos dividi-la com o público e ver a reação antes da música sair. Tocar uma track nova em shows sempre foi uma etapa muito importante antes de seu lançamento. Não termos esse feedback ao vivo dos fãs era algo que estávamos sentindo muita falta. É animal como artista ter esse apoio, ver que estão curtindo o trabalho que você está fazendo, isso nos incentiva a produzir ainda mais.”

Tantas produções e novidades são frutos do período de quarentena do duo, que vem se dedicando às atividades de estúdio como nunca. Para completar, Cat Dealers está novamente concorrendo ao Top 100 DJ Mag, que busca ranquear os melhores DJs do mundo. No ano passado, os cariocas foram eleitos no #46 lugar.