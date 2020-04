Casa de festas faz encontro online para comemorar o aniversário da garotada

PUBLICIDADE 

Em meio à pandemia, muitas empresas e empreendedores estão tendo que se reinventarem para manterem sua sobrevivência perante a crise que todos vem enfrentando. Foco, inovação e criatividade são as palavras da vez. E seguindo a tendência dos encontros virtuais a Casa de Festas Zúnia 61 pensou em uma forma de adaptar seus serviços na área das festas infantis.

Mari Ferola, Ceo da Zúnia 61 aponta os desafios da nova empreitada: “Empreendo no ramo de eventos, decoração e buffet há mais de 11 anos e nunca experimentamos um momento tão singular como esse. Com restrições de contato pessoal, o virtual tem ganhado força então precisei desenhar uma experiência na qual não se perdesse a diversão e as brincadeiras tão reconhecidas pelo nosso público no ambiente virtual. Conseguimos vencer esse desafio e levar realmente atividades, brincadeiras e entretenimento para um evento online onde o aniversariante interage tanto com os amiguinhos como com os avós que também estão a distância nesse momento. Já tinha muita vontade de fazer algo nesse sentido, mas nunca tinha parado para pensar realmente como poderia fazer acontecer. A necessidade diante do desafio foi o grande motivador para fazer essa vontade antiga acontecer” finaliza.

O QUE É?

O Desafio Zunia Box Party é um evento online para surpreender seus amigos! Cada amigo convidado pelo aniversariante receberá uma caixa surpresa em sua casa com data em hora para um encontro online superdivertido e inédito.

COMO FUNCIONA?

Seu grupo de amigos receberá um convite e link para entrar no Evento Virtual que será monitorado por um monitor da Zunia que coordenará brincadeiras e desafios com itens que estarão dentro da caixa. Além das surpresas, a caixa acompanhará um minibolo e docinhos para o parabéns inusitado.

Ao ser entregue o BOX ZUNIA PARTY na casa do seu convidado, esse pode enviar pelo nosso transporte o presente do aniversariante que será entregue no dia da Live, assim não deixamos de fora aquela sensação boa de carinho que é receber presentes.

ELE SERÁ COMERCIALIZADO TEMPORARIAMENTE OU É UM PRODUTO PERMANENTE?

Como todo desafio pede criatividade para superá-lo, o Zunia Box surgiu como um meio de inovar no mercado de festa em meio a atual situação do país, porém ele veio para ficar! O comércio eletrônico e os games virtuais é a tendência e a bola da vez mundialmente falando. Com crescimento de 18%, o e-commerce deve movimentar R$ 106 bi em 2020, de acordo com Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, ABComm.

QUAL O PÚBLICO ALVO (IDADE/CONDIÇÃO SOCIAL)?

Nosso publico alvo são crianças na faixa de 5 a 13 anos. Tudo o que eles precisam é um computador com acesso à internet.

QUAL O LOCAL DE COMERCIALIZAÇÃO?

Começamos em Brasília, já estamos fechando parceria para atender São Paulo e a procura de novos parceiros para nos representarem nas demais regiões do país.