Carol Biazin lança ao lado de Vitão o single e clipe de “Sempre que der”

O mundo do pop está em êxtase! De um lado, Vitão, dono de mais de 500 milhões de visualizações no YouTube e hits como “Sei Lá”, “Flores” e “Café”. Do outro, Carol Biazin, uma das vozes mais marcantes e únicas da nova geração da música brasileira, coautora de hits nacionais e colecionadora de prêmios. Resultado? No dia 21 de agosto (sexta-feira), os dois lançam o single e clipe “Sempre Que Der” em todos os aplicativos de música e no YouTube.

Composta por Carol Biazin, Vitão, DAY, Tiê Castro e Los Brasileiros durante um camping de composição, o single já está escalado para o novo álbum de Biazin, que deve ser lançado no final do ano. “A gente sempre realizava ‘campings’ para exercitar nossas composições, sair de nossas zonas de conforto e fazer músicas para nós e outros artistas. Inicialmente ela foi feita para um encontro da Ludmilla e do Ferrugem, mas eu gostei muito dela e resolvi gravar esse trabalho incrível ao lado desse amigo que amo muito”, conta Biazin.

Sobre a parceria com Vitão, Carol diz que surgiu de maneira muito natural. “Além de termos composto a música juntos, Vitão é um dos meus melhores amigos. Quando decidi que essa canção ficaria para meu novo álbum, cheguei nele e disse: ‘Migo, a música vai entrar no meu álbum! Vamos?’, aí ele me disse ‘Mentira?! Vamos nessa! Foi mega natural”.

Vitão se diz feliz em poder participar de “Sempre que der” e conta que a ligação musical e pessoal entre os dois faz com que consigam fazer muitas coisas lindas juntos. “É uma honra estar cantando na faixa de uma cantora tão talentosa e gigante assim. Fazer este trabalho com a Carol foi muito natural. A gente tem uma intimidade musical e pessoal muito grande, então conseguimos desenvolver coisas lindas juntos, de uma forma rápida e fácil. Há algum tempo já conversávamos sobre fazer algo juntos e chegou o momento! Tenho certeza de que as pessoas vão amar. Estou muito feliz”, conta.

Produzida pelo coletivo Los Brasileiros, responsáveis por sucessos de artistas como Anitta, Vitão e Jão, “Sempre que der” conta a história de um casal que está sendo destruído pela distância e tem influências de melodias de pagode com misturas de R&B e pop.

Com apenas 22 anos de idade, Carol mostra-se uma grata realidade da nova geração do pop brasileiro. A ruiva é coautora dos singles “Pouco de você”, do cantor Vitão, “Juntinho”, da Rouge, “Complicado”, de Vitão e Anitta.

Carol foi vencedora dos prêmios Pop Mais, na categoria “Artista revelação”, e “Aposta do Ano” do Prêmio Jovem Brasileiro, em 2019. Os números da ruiva também impressionam. No YouTube, a cantora já contabiliza 720 mil inscritos e 100 milhões de acessos totais. No Instagram, ela soma mais de 616 mil seguidores e tem hoje mais de 110 mil fãs no Twitter. Carol foi finalista da edição 2017 do reality musical The Voice Brasil, onde integrou o time da cantora Ivete Sangalo.