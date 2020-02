Carnaval terá 23 bandas locais

PUBLICIDADE 

Por Claúdio Py

Durante coletiva de imprensa na Biblioteca Nacional de Brasília, na manhã de ontem, o secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, Bartolomeu Rodrigues, confirmou quais serão os artistas locais que se apresentarão no evento ‘Brasília 60’, marcado para acontecer entre os dias 22 e 25 de março, no Polo Funarte. (Confira lista ao lado )

De acordo com o secretário, é esperada a a presença de 1,2 milhão de pessoas nos blocos de carnaval do DF. Segundo o secretário, este carnaval será mais seguro do que os anteriores, uma vez que novas tecnologias, tais como reconhecimento facial e drones, serão implementadas pela equipe de segurança. Além disso, ele disse que a transferência dos blocos para o espaço da Funarte facilitará o processo de monitoramento e fiscalização.

Questionado sobre os aspectos financeiros do ‘Brasília 60’, Bartolomeu afirmou que os custos do programa serão divididos com a iniciativa privada. Portanto, o GDF gastará R$ 1,2 milhão e contará com o apoio de R$ 476 mil de patrocinadores. Dessa forma, ele afirmou que o carnaval de Brasília passou a ser o mais barato do Brasil, gerando muitos empregos e lucros.

Ele também voltou a afirmar que o formato do ‘Brasília 60’ propicia a valorização dos artistas locais, uma vez que o evento contará com shows de artistas e bandas de 12 regiões administrativas do DF.

“Com todo respeito às bandas que já haviam sido contatadas anteriormente, nós optamos pela economicidade, pela segurança, e também por valorizar o carnaval local, reconhecendo, inclusive, que temos muitos artistas”, declarou o secretário.

Em seguida, foi apresentado o Carnaval Social, que é um programa de profissionalização em diferentes áreas culturais, contando com oficinas de DJ, Youtuber e fotografia com telefone celular. Os músicos locais também terão a oportunidade de gravar faixas demo com especialistas e poderão se apresentar ao vivo após o término das oficinas. Os cursos começam a partir do dia 1º de março e serão distribuídos em diferentes regiões administrativas, tais como Sol Nascente, Ceilândia, Estrutural, Paranoá, Itapoã, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Varjão, Sobradinho II, São Sebastião, Recanto das Emas, Riacho Fundo e Riacho Fundo II, Porto Rico, Samambaia e Gama.

Por fim, Bartolomeu falou sobre a campanha publicitária ‘Brasília. Um Carnaval de Respeito’, lançada nesta terça-feira, 18. O objetivo da ação é promover mensagens de tolerância, cidadania e diversidade aos cidadãos. Outra preocupação da campanha é com a conscientização dos cidadãos em relação às drogas, bebidas alcoólicas, trânsito, assaltos e furtos.

Programação:

Sábado (22)

Maria Vai Casoutras – 17h20

Renata Jambeiro – 18h20

Jean Musa – 19h30

Kika Ribeiro – 20h40

Os Crioullos – 21h40

Amor Maior – 22h40

Domingo (23)

Unidos da Vila Planalto – 10h

Coisa Nossa – 11h30

Dhi Ribeiro – 12h30

Rola Preta de Sobradinho – 13h30

Segunda-feira (24)

Império do Guará – 14h30

Orquestra Marafreboi – 16h

Marcelo Café – 17h

Kanella de Cobra – 18h15

Luciano Ibiapina e Banda – 19h30

Encosta Neu – 20h30

Aruc – 21h30



Terça-feira (25)

Trem das Cores – 15h

Miguel Santos – 16h10

Banda Imagem – 17h20

Bebeto Cerqueira – 18h30

Águia Imperial – 19h45

Acadêmicos da Asa Norte – 21h