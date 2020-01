Carnarock solidário agita O’Rilley Pub

PUBLICIDADE 

Para iniciar o mês mais carnavalesco do ano com o pé direito, tem que ser na folia! É por isso que o bloco Eduardo e Mônica reúne pandeiros e guitarras com Philippe Seabra (Plebe Rude), Bruno Alpino (Dona Cislene) e a banda Di Boresti no dia 1º de fevereiro. O evento acontece no O’Rilley Pub (409 Sul), a partir das 19h. Os ingressos custam a partir de R$30 e podem ser adquiridos pelo sympla. Vale chegar cedo, pois a casa está sujeita à lotação do espaço.

Em um lounge exclusivo na parte externa com mesas, telão e pista de dança, os foliões vão poder curtir uma mistura de rock, com samba e marchinhas de carnaval. O DJ Marcinho Grande Brother também se apresenta tocando os melhores hits nacionais. Além de muita farra, o evento tem uma pegada social e vai arrecadar materiais escolares para doação.

“É a primeira vez que a casa abre as portas para um pré Carnaval e esse ano, além de inovar com o bloco Eduardo e Mônica, vamos doar itens escolar para famílias de baixa renda. Vamos somar esforços para uma diversão com solidariedade”, comenta Gustavo Gondim, proprietário do O’Rilley.

Com a intenção de fazer um verdadeiro pré-carnaval, também haverá um concurso de fantasia e os três primeiros colocados serão premiados com hambúrguer e bebidas da casa.

Bloco Eduardo e Mônica

Criado em janeiro de 2017 por Marquinho Vidal (Capitão do Cerrado), Meolly Rony (Meolly folk e Dowjones) e Diogo Vilar (O bando), o Bloco Eduardo e Mônica surgiu como uma alternativa a uma faixa da população brasiliense que buscava novas opções de diversão. As guitarras se unem à pegada forte da percussão e repaginam clássicos do rock nacional de bandas como Legião Urbana, Raimundos, Plebe Rude, Cássia Eller, Capital Inicial, além de reggaes do Natiruts. Eleito por júri popular como o melhor bloco de Brasília, o grupo reuniu quase 30 mil foliões no último carnaval da cidade.

Carnarock no O’Rilley

Data: 01 de fevereiro de 2020

Horário: A partir das 19h

Local: O’Rilley Pub – 409 Sul – Casa sujeita à lotação.

Classificação: 18 anos

Ingressos: A partir de R$30

Link para compra do ingresso: https://www.sympla.com.br/pre- carnaval-do-rock__762676