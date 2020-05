Carla Diaz posta imagem de luto nas rede sociais e desabafa: “Estou com medo”

View this post on Instagram

Chamou a sua atenção eu postar luto? Chamou a sua atenção eu não postar uma foto com a minha mãe? Ou te chamou atenção o post ser um luto no dia das mães? Pois bem, hoje eu não vou postar uma foto com a minha mãe simplesmente porque tive o privilégio de estar com ela todos esses dias e chorar no colo dela as mortes que estão acontecendo. Sim estou emotiva e com medo, medo do hoje, do amanhã, das pessoas, pelas pessoas. Eu sei que vão ter aqueles que vão dizer: mortes sempre aconteceram, sempre vão acontecer. Mas não é possível que isso tudo que está acontecendo não te toque de alguma forma; que vc não tenha parado por algum minuto e pensado no que poderia fazer para ajudar ou mudar a questão de alguma forma. Se vc tem refletido, pensado em porquês ou tentado fazer a sua parte e, mesmo assim, se sentido mal por achar que é pequeno demais, vc não está sozinho. Eu também estou assim, por incrível que pareça, é a primeira vez na vida me senti pequena. A frase que mais tenho falado é: “mãe, o que vai ser das nossas vidas?”. E ela sempre me passou que nas coisas pequenas que começam as grandes mudanças, que não importa o tamanho, mas sim, a vontade que vc tem dentro de vc para mudar e alcançar o que o quer. Mas o que vale é o hoje e o que vc pode fazer hoje! Me considero mais que privilegiada por ter minha mãe todos os dias comigo nessa quarentena, e ouvindo sábias palavras de um jeito tão minha mãe de ser. Um amor tão grande, até o céu, como eu dizia de criança. E agradeço todos os dias por ter a minha mãe, ainda mais nesse momento delicado que estamos passando no mundo. Fico pensando em quantas famílias hoje estão chorando suas perdas… então deixo aqui os meus sentimentos a todas elas. Desejo que todos sejam fortes como as nossas mães, que não percamos a esperança, que tenhamos a certeza de que tudo isso vai passar! ❤️