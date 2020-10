Cardi B publica nude por engano nas redes sociais

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Cardi B, 28, gerou grande repercussão nas redes sociais ao publicar por engano um nude em seu Instagram, na terça (13). A rapper logo apagou a foto em que aparece com os seios à mostra, mas a imagem já tinha se espalhado na internet.

Em áudio no Twitter, ela disse que compartilhou o nude sem querer. “Senhor, por que diabos teve que me fazer tão idiota e estúpida? Por que? Quer saber? Não vou me culpar por isso. Vou só tomar meu café da manhã e depois vou a uma festa, nem vou pensar nisso.”

“[…] Não é nem a primeira vez. Eu costumava ser uma stripper, então tanto faz. Ai meu Deus”, acrescentou.

Após a imagem vazar, em apoio à cantora, fãs começaram a publicar no Twitter fotos em que mostram os seios com a hashtag #BoobsOutForCardi. A rapper compartilhou algumas dessas imagens em suas redes sociais.

Em setembro, Chris Evans, 39, passou por situação semelhante quando também teria vazado um nude por engano. Na ocasião, ele compartilhou um vídeo no Stories do Instagram, que mostrou também parte da galeria de fotos do seu celular. No meio delas, havia a imagem de um pênis.

Dias depois, sem citar diretamente o acontecido, o ator escreveu no Twitter: “Agora que eu tenho a atenção de vocês, votem.” Já no programa Tamron Hall Show, ele falou sobre o assunto, mas novamente de forma indireta: “Foi um final de semana interessante, cheio de lições aprendidas. É constrangedor, mas você tem que lidar com os socos. Tenho fãs fantásticos que me apoiaram.”

As informações são da FolhaPress