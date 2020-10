Capital Moto Week fará live no próximo sábado dia 31

PUBLICIDADE

A Capital Moto Week Entretenimento não para e continua inovando! Depois do Alive Festival, agora é a vez do Capital Moto Week Ride-In Live garantir diversão e boa música para quem está com saudade de rock’n roll.

A Live será transmitida ao vivo no canal do Capital Moto Week, no Youtube com uma opção de experiência presencial. Além da transmissão pela internet, o Galpão 17 Brasília Motor Point, espaço localizado no SIA que reúne motos, gastronomia, tatuagens e música, exibirá com exclusividade para até 400 pessoas os shows do Capital Moto Week Ride-in Live.

Durante a transmissão, o público presente no local terá a oportunidade de sentir um pouco do espírito do maior festival motociclístico da América Latina, participar de sorteios e até mesmo aparecer na Live nos intervalos dos shows.

Desta vez, a banda Detonautas Roque Clube vai mostrar o melhor da sua música em um show exclusivo para o Ride-In Live. Como tradição, bandas de Brasília também farão parte do evento. A apresentação da transmissão ao vivo fica por conta de Johnny Luna e Leandro Bezerra, uma dupla descontraída, boa de papo e que entende tudo de música.

Além dos shows e muita interação com as bandas, o público vai poder doar alimentos para quem precisa, terá distribuição de brindes CMW e ainda as novidades sobre o Capital Moto Week 2021.

Opção presencial:

No espaço, todas as medidas de segurança exigidas pelos órgãos de saúde serão cumpridas para evitar a transmissão do novo coronavírus.

Serviço: Dia 31 de outubro Hora 17h30 Transmissão ao vivo pelo Youtube/Capital Moto Week

Apresentação Johnny e Leandro

Galpão 17 Brasília Motor Point – SMAS Área Especial G Conjunto A Lotes 16 e 17, SIA, Brasília – DF 400 vagas presenciais gratuitas e abertas ao público