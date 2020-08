Capital Inicial abre festival Brasília Drive Show e relembra grande sucessos

PUBLICIDADE

Uma noite especial para os entusiastas do rock. A banda Capital Inicial abriu o festival Brasília Drive Show em grande estilo, tocando e relembrando grandes sucessos que este ano completam 20 anos. O evento que acontece no estacionamento do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, começou no último sábado e vai até o fim de setembro.

O ano de 2020 marcado pela quarentena, adiou muitos planos de bandas como o Capital Inicial, que tinha planejado gravar um dvd especial em comemoração aos 20 anos do último dvd acústico lançado pelo grupo nos anos 2000. Mesmo com o novo modelo de entretenimento adotado diante toda a crise, o público compareceu em peso com buzinas e faróis animando a noite.

O vocalista Dinho Ouro Preto, cantou músicas dos tempos de Aborto Elétrico e também declarou sua admiração por Renato Russo que segundo ele, foi um dos maiores nomes da música brasileira. Dentre as canções, os maiores sucessos como Fátima, Eu vou estar, Independência, Natasha, fizeram parte do show.

Entre uma e outra, o vocalista contava uma pequena história, e brincou … “O resto do país não faz ideia do que estamos falando”, quando se referiu a Música Urbana, canção que conta características de Brasília.



O show marcado para as 22h começou com alguns minutos de atraso e com quase 2 horas de duração entrou madrugada a dentro, o que não atrapalhou que os fãs curtisse cantando. O festival que está apenas no primeiro final de semana, ainda promete muita novidade, atrações infantis e um pouco de comédia. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site https://www.oquevemporai.com/

O limite estabelecido pela organização é de 4 pessoas por carro e a classificação etária do evento varia de acordo com cada dia.