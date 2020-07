Cantora gospel é acusada de “passar pano” para violência doméstica em novo clipe

PUBLICIDADE

A cantora gospel Cassiane se viu em uma polêmica nesse fim de semana após ser acusada de romantizar a violência doméstica no clipe de sua nova música #AVoz.

No vídeo, uma mulher sofre agressões verbais e físicas do marido até ser gravemente machucada. A protagonista então decide sair de casa, mas deixa um recado numa Bíblia, dizendo que o perdoa e pedindo para ele “reconhecer a voz de Deus”.

No fim, os dois se reencontram e trocam sorrisos. O enredo revoltou os espectadores, que juntaram quase 90 mil dislikes no vídeo, além de uma série de críticas por desprezar a importância da denúncia contra a violência doméstica. Diante da repercussão negativa, a artista se pronunciou sobre o caso e, na noite deste domingo (19), uma nova versão do clipe foi liberada.