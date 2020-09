Cantora Andréa Aiko lança videoclipe e canção Quero de Novo em live

PUBLICIDADE

Artista irá falar de amor e arte em tempos de pandemia em bate-papo descontraído realizado no dia 29 de setembro. Videoclipe irá ao ar dia 22 do mês

“Não vou dizer que não quero de novo…Todo esse amor que não cabe em mim…Escolho caminhos que nunca entendi…Olho pra trás tentando sorrir..” . A música Quero de Novo pega e fica na cabeça. Uma canção no estilo da nova mpb feita pela brasiliense de coração – 44 anos de Brasília -, mas que também leva junto o seu amor pelo Rio de Janeiro (RJ), onde nasceu, Minas Gerais e São Paulo, estados de origem de seus familiares que marcaram sua infância. Andréa Aiko tornou-se a nova revelação da música popular feita em todo o Brasil.

Após meses de trabalho e dedicação, a musicista se prepara para lançar a primeira música do seu também primeiro EP em videoclipe: Quero de Novo é a faixa número 1 do disco que também dá nome ao trabalho que contará com seis canções e, ainda, duas faixas bônus da música Oi, gravada em inglês e espanhol.

O lançamento do videoclipe da canção Quero de Novo será realizado no dia 22 de setembro, terça-feira, no canal de Aiko no YouTube. Já no dia 29 do mês, também uma terça, Andréa fará uma live, às 20h. para falar sobre os bastidores do trabalho junto com a equipe envolvida no Instagram: @andreaaiko.

Na live, a artista que já acumula mais de 40 anos dedicados à música – o amor veio da infância – vai aproveitar também o momento de pandemia para falar e debater sobre como é viver de arte em tempos de isolamento social.

“Seria impossível passar por essa pandemia sem a música. O processo do EP Quero de Novo estava num ponto que dava para fazer tudo remotamente. Fizemos a mixagem e masterização com o Gabriel da Century, no Rio de Janeiro (RJ). Fazer videoclipes está sendo um desafio. Mas, devagar e com criatividade, conseguimos”, comemora, feliz com o lançamento.

A single Quero de Novo foi gravada em julho deste ano em locações como trilhos de trens, bosques de eucaliptos, Parque da Cidade Sarah Kubitschek e em uma plantação de algodão, no caminho Brasília-Unaí. Ou seja, no cenário do Cerrado brasiliense.

“E as músicas novas estamos trabalhando a pré-produção dentro das possibilidades, com parceria, máscara, álcool gel e muito amor. O que não dá é para parar”, frisa.

Com a produção musical de William Ribeiro, parcerias musicais com Harrisson Azevedo, amigo de longas datas e, ainda, com o músico Zeca Bahia (in memorian) que assina a composição Porto Solidão, Andréa prepara esse álbum que mescla MPB com baião. “Para curtir, namorar e dançar”, fala, alegre com o resultado. As faixas serão lançadas ao longo de 2020 e 2021, sempre uma por mês.

Sobre Andréa Aiko

Ela começou nova na música. Desde os seus seis anos, Andréa Aiko já estudava no Instituto de Música de Brasília. Passou oito anos estudando piano clássico. Depois, o amor foi para o violão popular e, em seguida, para o violão clássico. Ainda, estudou teoria musical, fez ballet e coral, este último essencial para sua voz e carreira. A paixão pelo canto era tanta que, mesmo formando em Zootecnia em Viçosa (MG), ela continuou a cantar na Universidade que também tinha espaço para o coral e para outras apresentações musicais. “Foi aí que comecei a gostar de cantar com banda”, diz. Funcionária atualmente do Banco do Brasil, ela também participou de um concurso musical realizado para os funcionário do BB, onde gravou um CD com a produção musical de Renato Vasconcelos e tomou gosto por gravar música em estúdio. Andréa fez ainda inscrição para o concurso de talentos do Faustão – Rede Globo, onde foi selecionada para a primeira etapa. Em 2004, ela teve sua segunda experiência em gravação em estúdio no concurso da FENABB, produzido pelo músico Raimundo Fagner. Em 2008, aproveitou as suas composições autorais para gravar com o pianista Ricardo Nakamura no álbum Tão Simples, um disco puxado para o jazz, com 12 músicas, que ainda pretende lançar.

Fora isso, destaca: “Tive ainda a oportunidade de ter aulas com o grande mestre da música, o Gamela. Depois, um amigo meu do samba me chamou para ensaiar e tomei mesmo gosto por este estilo. Até ao cavaquinho me dediquei, onde iniciei as aulas com o professor Luiz Barbosa, com quem estudei diversos compositores e sambas antigos. Cursei ainda no Clube do Choro de Brasília com nomes como Marcio Marinho, Matheus Donato e William Ribeiro”, relembra.

E foi William Ribeiro que a deu força para iniciar o EP Quero de Novo. “William fez toda a produção musical e arranjos das músicas com muito profissionalismo e criatividade. Há ainda músicos incríveis neste trabalho comigo como o Jorge Macarrão, Fernando César, Ricardo Nakamura, Leo Paes, Iris Bustamante, Juliana Dantas e a incrível presença dos meninos da banda Feijão, no coro”, ressalta.

Na sua história, ela ainda conheceu a musicista Paula Santoro em um Workshop de Música em Brasília. Fator determinante encontrar a estética da sua voz suave e, ao mesmo tempo, forte. Agora, em 2020, Aiko chega com o álbum Quero de Novo.

Ficha técnica do videoclipe Quero de Novo

Composição: Andréa Aiko/Harrisson Azevedo

Bateria: Léo Paes

Cavaco: William Ribeiro

Violão 6 cordas: William Ribeiro

Baixo: Léo Paes

Percussão: Jorge Macarrão

Piano: Ricardo Nakamura

Sanfona: Alexandre

Direção: Gustavo Serrate

Produção executiva/atriz: Andréa Aiko

Assistente de fotografia: Gabriela Zoe

Direção de cena: Juana Miranda

Produtor de props: Carlos Neves

Making off: Carlos Terrana

Maquiagem/cabelo: Lanusa Queiroz

Figurinista: Ângela Quinto

Agradecimentos: Q.U.A.D.R.A, art.e, Banda Feijão, WA Studios, Epifonia, Alexandre Akio, Claudia Castro, Marcelo Paz e Edwin Piscoya

Direção musical e Arranjos: William Ribeiro

Estúdio de gravação: Studio Beco Musical – DF

Preparação Vocal: Paula Santoro

Mixagem e masterização: Gabriel Vasconcelos (Estúdio Century – RJ)

Fotografia e capa: Myriam Vargas

Visagismo: Angela Quinto

Figurino: Q.U.A.D.RA.

Serviço: Cantora Andréa Aiko lança primeira faixa do álbum Quero de Novo em live e videoclipe

Lançamento do videoclipe

Data: 22 de setembro, terça-feira

Local: Youtube da artista: https://www.youtube.com/watch?v=phk3AOiNViw.

Live

Data: 29 de setembro, terça-feira

Horário: 20h

Local: Instagram: @andreaaiko