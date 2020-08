Cantor Salgadinho lança novo projeto como mentor e professor de Cavaco

PUBLICIDADE

A quarentena tem sido muito proveitosa para o cantor Salgadinho. Pouco mais de um mês após lançar o single “Reencontro”, que já passou a marca de um milhão streamings nos apps de música, ao lado de Alexandre Pires e o EP “Salgadinho Experience – Ao Vivo”, o artista agora retoma seu projeto como mentor e professor de Cavaquinho. O sambista está lançando dia 14 de agosto, sexta-feira, o projeto on-line “Academia do Cavaquinho”, que ensinará técnicas de aprendizagem e aperfeiçoamento do instrumento para iniciantes aos músicos com experiência.

Conhecido por ser um dos maiores cavaquinistas do país e por ter lançado a primeira vídeo aula do instrumento no mundo, Salgadinho conta que ensinar a tocar cavaco sempre foi uma de suas paixões e que o período de quarentena foi fundamental para a elaboração deste projeto. “Ensinar sempre foi uma das minhas paixões. Desde que lancei a minha aula em VHS em 1993, sempre recebia milhares de pedidos do país inteiro para que retomasse o projeto. Devido a agenda cheia compromissos com a carreira artística, o projeto foi sempre ficando de lado. Agora, 27 anos depois e durante a quarentena, que acabou me proporcionando tempo, pude finalmente realizar essa vontade minha e de milhares de pessoas. Estou muito feliz”, conta o cantor que se orgulha de ter formado e inspirado nomes como Lincoln de Lima, produtor musical do cantor Ferrugem , Fejuca, do Sambô, e Marcelinho TDP (Turma do Pagode), Rodriguinho e muitos outros.

O projeto “Academia do Cavaquinho” contará inicialmente com quatro módulos bases intitulados de: Os quatro pilares fundamentais para o Cavaquinista, que contará com mais de 40 videoaulas. O curso poderá ser adquirido até o dia 21 de agosto, sexta-feira, através do link: https://bit.ly/cursocavaquinhofaststart

Além de professor de cavaco, Salgadinho é dono de hits como como Inaraí e Recado à Minha Amada, precursor e idealizador do movimento pagode 90 e do projeto “Amigos do Pagode 90”. Vale lembrar que além de “Reencontro” com Alexandre Pires, Salgadinho lançou os singles “Sol e Sal” com Ferrugem, “Química do Amor” ao lado de Mumuzinho e Suel, e “Sorte de Aprendiz” com o cantor sertanejo Thiago Brava. As canções já somam mais de 3.5 milhões de streamings nos apps de música e mais de 4 milhões de visualizações no Youtube.

