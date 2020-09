Cantor Salgadinho “Chuta o Balde” em novo single

PUBLICIDADE

A cantor Salgadinho está de volta com mais uma novidade! Após divulgar a inédita “Encontro” que conta com participação de Alexandres Pires e já ultrapassou a incrível marca de 1.3 milhões de streamings no Spotify, o cantor, uma das figuras mais icônicas e ativas do samba e do pagode, lança o single e vídeo promocional “Chutando o Balde” em todos os apps de música e Youtube nesta sexta-feira (11).

Embora o enredo original do novo single do sambista conte uma história de um final de um relacionamento no qual uma das pessoas já está amando outra e ‘chuta o balde’ para ser feliz, Salgadinho conta que a escolha do novo single se deu também pelo contexto geral da pandemia mundial, onde cada vez mais pessoas repetem a prática em busca da felicidade. “Escolhi essa música justamente pelo alto número de coincidências do título da canção na vida de várias pessoas, principalmente na questão amorosa. O título veio muito a calhar! Dentro do atual momento em que vivemos (de quarentena e com a cabeça cheia de confusão), as pessoas têm pensado por muitas vezes em chutar o balde por qualquer motivo. Por um projeto, por uma nova situação ou por acreditar em algo que precise de um chacoalho, tenho notado que cada vez mais pessoas têm chutado o balde em busca da felicidade” conta o cantor.

“Chutando o Balde” é o segundo lançamento inédito do cantor em 2020, que se prepara para o lançamento da segunda parte de seu novo álbum “Salgadinho Experience – Ao vivo” que foi dividido em duas partes e foi gravado durante as comemorações de 50 anos do cantor em São Paulo antes da pandemia mundial.

Cheio de novidades:

Vale lembrar que recentemente, Salgadinho lançou os singles “Sol e Sal” com Ferrugem, “Química do Amor” ao lado de Mumuzinho e Suel, e “Sorte de Aprendiz” com o cantor sertanejo Thiago Brava. As canções já somam mais de 3 milhões de streamings nos apps de música e mais de 4.5 milhões de visualizações no Youtube.

Amigos do Pagode 90:

Projeto Idealizado por Salgadinho no ano de 2013 , o projeto Amigos do Pagode 90 é sucesso de público e crítica por onde passa. Com um repertório recheado de sucessos dos anos 90, a formação atual com Salgadinho e Netinho de Paula completa 1 ano e levou cerca de 300 mil pessoas aos shows no ano passado.

Dono de hits como como Inaraí e Recado à Minha Amada, precursor e idealizador do movimento pagode 90 e do projeto “Amigos do Pagode 90”, Salgadinho completa 50 anos de idade em 2020 e a sua nova turnê, “Salgadinho Experience Tour”, que foi adiada devido ao COVID-19, já levou 100 mil pessoas aos shows.