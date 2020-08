Bruno Martini convida Iza e Timbaland para “Bend the Knee”, single que será lançado nesta sexta-feira

PUBLICIDADE

O artista e produtor musical da canção brasileira mais ouvida na história do Spotify, Bruno Martini convida o produtor superstar Timbaland e a musa da música nacional IZA para o seu novo single e clipe de “Bend the Knee”, que será lançado nesta sexta-feira (21).

Em sua trajetória, Bruno Martini já lançou mais de 30 singles é dono de inúmeros hits, tanto em português quanto em inglês. Sua faixa de estreia, “Hear me Now”, com o DJ Alok e os vocais de Zeeba, se tornou a faixa feita por brasileiros mais ouvida nos serviços de streaming em toda a história, acumulando mais de 470 milhões de plays e mais de 344 milhões de views de seu clipe.

Entre as dezenas de singles de sucesso, também está a ensolarada “Sun Goes Down” (feat Isadora), hoje com mais de 70 milhões de streams no Spotify e mais de 25 milhões de views de seu clipe; e “Never Let Me Go”, também ao lado de Alok e Zeeba, que soma atualmente mais de 154 milhões de plays no Spotify e possui mais de 62 milhões de visualizações de seu videoclipe.