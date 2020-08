Bruna Marquezine assina direção criativa de campanha para grife

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Que Bruna Marquezine, 25, é multitalentosa todo mundo já sabia. Mas a atriz agora está mostrando versatilidade em áreas que nada têm a ver com a interpretação. A atriz, cujo último papel na TV foi como a Catarina de “Deus Salve o Rei” (2018), assina a direção criativa da campanha Verão 2020/2021 para a grife Colcci.

As fotos foram realizadas na casa da própria Bruna, no Rio de Janeiro. Uma parte foi clicada de forma remota pela fotógrafa Mariana Maltoni, enquanto os demais registros foram feitos pela própria atriz em forma de autoretrato. As imagens foram feitas misturando tecnologia digital e analógica, com uso de câmeras antigas de filme.

Vale ressaltar ainda que a eterna ex de Neymar também foi responsável pela própria maquiagem e cabelo. Só as peças usadas por ela que foram selecionadas pela stylist Rita Lazzarotti.

Nas imagens, a atriz aparece descontraída em looks que incluem mangas bufantes, barriga de fora e muito jeans, tudo com o frescor da estação mais quente do ano. Segundo a marca, elas refletem “o mood otimista, diverso, alegre, sofisticado e leve que a marca traz para esses tempos de pandemia em que estamos passando”.

O diretor de marketing da Colcci, Daniel Mafra, afirmou que Bruna é “um dos maiores ícones fashion do país” e que “ter a direção criativa assinada por ela é um orgulho para a marca”. “O trabalho criado e dirigido por ela é, sem dúvida, uma das campanhas mais importantes do nosso rolo histórico”, avaliou.

As informações são da FolhaPress