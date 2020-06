Brasiliense, banda Dona Cislene anuncia seu fim

View this post on Instagram

Quando os quatro meninos se juntaram quatorze anos atrás no colégio com o sonho de viver de música, tocar em grandes palcos e ser uma banda de rock renomada no Brasil, eles não imaginavam nem de longe tudo o que conquistariam e viveriam juntos. A vida nos presenteou com tanto! A Dona Cislene nos proporcionou tanto. É engraçado como lá no início sempre dizíamos o nome da banda e 95% das vezes nos perguntavam “mas Dona Cislene é mãe de quem?”. Na época a gente interpretava como mais uma pergunta aleatória e soltávamos aquele riso simpático pra piada não parecer tão ruim. Hoje, lembrando minuciosamente de cada momento dessa trajetória, percebemos que a pergunta já não é tão aleatória assim. Finalmente respondendo: Sim, a Dona Cislene é mãe de nós quatro… E daquelas bem coruja que ama, educa, pune quando necessário e mais do que tudo, ensina. Essa mesma mãe que nos proporcionou tantos momentos mágicos, nos apresentou tantas pessoas iluminadas e nos levou pra conhecer tantos lugares por todo o país e até fora (Canadá). Quando esses quatro filhos atingiram certa idade, chegou a hora do maior e mais precioso ensinamento: os valores, o nosso propósito, a nossa missão perante o mundo. Finalmente descobrimos… Nos tornamos a banda dos meninos good vibe, que sobem no palco pra se divertir acima de qualquer coisa e tiram o peso das costas de quem tá no público. Nossa missão sempre foi essa. Trazer diversão, leveza e luz pra vocês! Dentro e fora dos palcos. Nossos shows nunca eram só nossos. Cada um deles era precioso, único e diferente porque o público nunca era exatamente o mesmo. Hoje, 25 de junho de 2020, a Dona Cislene encerra oficialmente suas atividades. Mas como tudo que fizemos em nossa caminhada, queremos fazer disso um momento leve, de respeito e amor a toda nossa história juntos. Joga esse ar de tristeza e despedida pra lá! Os meninos da Dona Cislene cresceram, construíram suas vidas e seguem em busca de novos propósitos que continuem alimentando suas almas. Essa decisão não tem a ver com pandemia. Vai muito além disso! Precisamos nos encontrar para que talvez um dia o sentido de nossas vidas volte a ser subir em um palco como Dona Cislene. … + no post