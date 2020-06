Brasília recebe o 1º Festival Drive-In: Cinema, música e teatro, no Aeroporto

PUBLICIDADE

Em tempos de distanciamento social, o drive-in ressurge em Brasília em novo formato, como opção cultural, de lazer e entretenimento segura. A capital federal recebe de 23 de junho a 15 de agosto, o Festival Drive-In (@festivaldriveindf). Primeiro do segmento no centro-Oeste, o evento apresenta, ao ar livre,programação de cinema, música e teatro em local inédito na cidade, no bolsão B do estacionamento do Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek (@aeroportobsb), com capacidade para até 200 veículos e atendendo as normas de proteção e higienização necessárias neste momento.

Com funcionamento sempre de terça-feira a domingo, o Festival Drive-In contará nos finais de semana e feriados, com sessões de cinema. A programação completa estará sempre disponível nas redes sociais do evento e no site oficial www.festivaldrivein.com.br. As vendas já estão abertas através do site www.sympla.com.br ou aplicativo (sympla). Os ingressos Família (por sessão) custam a partir de R$ 60,00 por CARRO (independente da quantidade de pessoas dentro do veículo).

O Festival Drive-In conta com uma tecnologia 100% digital. Através de um aplicativo, que será ativado pelo QR Code no celular, o público poderá até mesmo checar se há fila nos banheiros. Estes, inclusive, atendemà todas as normas exigidas pela ANVISA. Com higienização a cada uso, álcool em gel e marcação com 1,5m de distância durante possíveis filas

A programação é eclética, idealizada para atender a diversos públicos. À destinada ao cinema apresenta sessões com gêneros cinematográficos variados para todas as idades. Filmes de Comédia, Suspense, Terror, Romance e grandes clássicos do cinema estarão presentes em uma super tela de LED de grandes dimensões, com 220m².

O festival traz, ainda, atrações da cena musical da cidade, a exemplo da Orquestra Filarmônica de Brasília, regida pelo maestro Thiago Francis. Também nomes conhecidos do Stand Up Comedy nacional em apresentações com formato inédito na cidade. Ainda, Estação do Choro com sucessos do gênero.

Semana de Estreia do Festival Drive-In

A primeira sessão aberta ao público está marcada para o dia 23 de junho, terça-feira, às 18h30, com a Orquestra Filarmônica de Brasília (formato reduzido) apresentando, ao vivo, “As Quatro Estações” (Vivaldi). Na tela, projeções que passearão pelas estações do ano, gerando interatividade com o público em uma apresentação exclusiva e inédita. Em seguida, Yesterday.

As quartas e quintas-feiras contarão com uma programação variada de filmes. Às sextas-feiras, sábados e domingos, sessões infantis que garantem diversão para toda a família. Na sexta-feira, dia 26 de junho, é a vez do G7 Cia de Comédia apresentar um espetáculo produzido especialmente para o festival: Cenas da Quarentena.

No dia 10 de julho, sexta-feira, o local recebe o comediante Mau Meirelles (SP), para um show de Stand Up Comedy em formato inédito e exclusivo.

Solidariedade

Parte do valor das vendas será destinado para a compra de equipamentos de tecnologia, como tablets, para crianças e adolescentes da rede pública de ensino de comunidades carentes que estão com dificuldade no acesso ao ano letivo.

Sobre o Aeroporto de Brasília

A Inframerica, administradora do Aeroporto de Brasília, faz parte da holding internacional Corporación America Airports. No aeroporto do Uruguai, um dos 52 terminais administrados pela empresa, também foi instalado um cinema drive-In neste período de pandemia e o projeto é um sucesso.

Sobre a Organização

O Festival Drive-In é uma realização de Formiga XP, Guto Jabour, Nina Rocha e Renato de Luca. As vendas abrem nesta segunda-feira, dia 15 de junho, atráves do site www.festivaldrivein.com.br.

Festival Drive-In

Onde: Estacionamento B do Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek

Quando: de 23 de junho a 15 de agosto de 2020

Classificação: verificar a classificação da atração do dia no site do evento/programação

Ingressos: a partir de R$ 60,00 (por carro)

Acessibilidade: sim

Banheiro: sim

Www.festivaldrivein.com.br

@festivaldriveindf