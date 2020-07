Brasil Sabor Delivery começa dia 20 com 122 participantes

PUBLICIDADE

A partir do dia 20 de julho, Brasília será palco do Festival Brasil Sabor, desta vez com o slogan “Experimente novos sabores” e com a temática Delivery, que promete movimentar a economia do setor de bares e restaurantes durante um mês inteiro. Nesta edição, tanto associados Abrasel quanto não associados participam.

“Neste momento tão difícil para todos, o que buscamos com o Brasil Sabor Delivery é movimentar o setor da alimentação fora do lar, gerar receita para as casas e ajudar nossa cidade”, assinalou o presidente da Abrasel DF, Beto Pinheiro.

O dirigente da categoria ressaltou que a iniciativa “é sem custo algum para os participantes”, e destaca que o festival só está acontecendo devido ao apoio de parceiros de longa data, como o Sebrae DF. O Diretor Superintendente do Sebrae no DF Valdir Oliveira, ao apoiar o movimento, diz que “o momento exige do nosso empreendedor se reinventar.

O novo normal dos negócios trará um novo hábito de consumo que deve ser integrado aos modelos de negócios. Comodidade e agilidade são as palavras de ordem do novo consumo”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serão duas categorias: na categoria 1, os pratos individuais custam R$50, os para duas pessoas, R$100, e para quatro, R$150; já na categoria 2, os pratos individuais custam R$70, os para duas pessoas, R$140, e para quatro, R$210. A taxa de entrega não está embutida no valor do prato e deverá ser informada ao cliente no ato da compra. Os pedidos deverão ser efetuados diretamente pelo Whatsapp ou pelo telefone do restaurante para modelo delivery próprio ou por meio dos aplicativos iFood, Rappi, Uber Eats, Rappy para estabelecimentos que possuem esse modelo de negócio. Poderá ser ofertado, também, a possibilidade do modelo take away (comida para viagem). E, já que os bares e restaurantes reabriram no DF, os pratos do festival também podem ser servidos in loco.

Cozinha Show

E, para movimentar o festival, está programada a Cozinha Show, em que Chefs ensinarão a preparar pratos on-line para o público, duas vezes por semana. As aulas acontecerão na cozinha móvel, cedida pelo Iesb, que estará localizada no Mirante do Clube Cota Mil. Já estão confirmados Mara Alcamim (Universal), Sebastian Parasole (Iesb), Leo Hamu, Diego Badra (Conca), Gil Guimarães (Baco), Lui Veronese, José Carlos (Maki San) e Renata La porta. O Brasil Sabor conta com a organização da Rsc2 e com o apoio do Sebrae; Iesb; Cota Mil Iate Clube; Kaza chique; Mais Stand e Brasal Refrigerantes.

Serviço

Brasil Sabor Delivery

Data: 20 de julho a 20 de agosto