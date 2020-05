Boulevard Shopping Brasília terá drive thru para retirada de compras

PUBLICIDADE 

Em um Dia das Mães diferente como o deste ano, o Boulevard Shopping Brasília, administrado pela Aliansce Sonae, está trazendo uma série de iniciativas de apoio às vendas de seus lojistas, além de mais conforto e facilidades para seus consumidores, e uma delas é o sistema de drive thru de compras. A iniciativa começa a valer a partir deste sábado (2), no site do mall.

Para poder comprar o cliente deve entrar no site do shopping, onde terá uma página com a indicação de todas as marcas presentes no empreendimento e que têm canais de venda online, redirecionando o para a página e-commerce e o Whatsapp da loja. A partir daí o cliente poderá fazer a compra online e agendar a retirada do produto, que será realizada no estacionamento interno.

Todas as lojas participantes terão pontos de entrega localizados no estacionamento, preservando distâncias mínimas e com horário de atendimento definido e escalonado. O cliente não precisará sair do carro, pois um funcionário do estabelecimento, com máscara e luvas, fará a entrega do produto devidamente higienizado.

“O dia das mães está chegando e queremos oferecer conforto e facilidade para nossos clientes. Com o drive thru, fica mais fácil e seguro presentear nesse dia tão importante”, diz o superintendente do empreendimento, Agnério Carvalho

As vendas com entregas no formato drive thru já valem para o Dia das Mães, segunda principal data para o varejo. Vale lembrar que o sistema de drive thru é aplicado somente para as lojas, enquanto as operações de alimentação vão continuar funcionando em sistema de delivery.

O shopping também está atuando como facilitador e promovendo parcerias com empresas de entregas para aqueles lojistas que ainda não têm delivery.

Serviço

Drive Thru – Boulevard Shopping Brasília

Quando: a partir de 2 de maio

Horário para retirada das compras: das 10h às 17h

Local: Estacionamento coberto do shopping

Para mais informações: https://www.boulevardbrasilia. com.br/ e @boulevardshoppingbrasilia