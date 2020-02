Boulevard Mostra Artesanato destaca a leveza da pintura de porcelana de Ivna Mourão

PUBLICIDADE 

Delicada e sutil, esses são alguns dos adjetivos que se encaixam as pinturas em porcelana da artista cearense Ivna Mourão, destaque do mês de fevereiro no Boulevard Mostra Artesanato, que acontece entre 28 de fevereiro e 1 de março, no 1º piso do mall, na sexta e no sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 13h às 19h.



Entre pingentes, xícaras, canecas, pratos e potinhos de porcelana, Ivna Mourão apresenta para o público seus traços leves que retratam flores, pássaros, figuras sorridentes e textos.



“O trabalho da Ivna é muito especial, é uma pintura muito delicada e alegre, em produtos como canecas, miniaturas, vasos, que encantam o público”, conta a curadora, Renata Di Sordi.



Sobre a Mostra



Há sete anos valorizando a cultura e o artesanato independente brasiliense, o Boulevard Mostra Artesanato abre espaço para artesãos, ateliês e marcas independentes do Distrito Federal para venderem e exporem seus trabalhos, incentivando a produção artesanal.



A cada edição mensal, a mostra escolhe um artista com técnicas e materiais diferentes para ser o destaque, além da participação de outros artesãos e designers, selecionados pela curadora Renata De Sordi.



Serviço

Boulevard Mostra Artesanato



Local: 1º piso do Boulevard Shopping (Setor Terminal Norte, Conjunto J – Asa Norte)

Data: 28 de fevereiro a 1º março

Horário: sexta e sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 13h às 19h;

Entrada gratuita.