Boninho diz que próxima edição do BBB não terá influenciadores e celebridades

São Paulo, SP

O produtor Boninho, 58, usou as redes sociais na noite desta segunda-feira (17) para anunciar que a próxima edição do Big Brother Brasil não repetirá a novidade de trazer celebridades e influenciadores digitais, como foi o BBB 20, que contou com a presença de Manu Gavassi, Babu Santana, Rafa Kalimann, entre outros nomes conhecidos.

“Estamos de olho nas inscrições, só nas inscrições. Não temos olheiros, não chamamos influencers, nem celebridade”, escreveu o diretor do reality em uma publicação no seu Instagram. “O trabalho agora é olhar quem correu atrás”, completou.

Boninho acrescentou dizendo que os inscritos do sudeste irão começar a receber o e-mail da produção: “Atenção”, completou.

No final do mês de julho Boninho anunciou que as inscrições para o BBB 21 haviam sido encerradas. Segundo ele, foram 90 mil vagas distribuídas por todo Brasil. O diretor também garantiu que a 21º edição do programa será a maior que o público já viu.

A final da última edição do reality, que teve Thelma Assis como campeã, marcou 34 pontos no Ibope, em São Paulo, e 35 pontos, no Rio de Janeiro. O BBB 20 completou três meses ultrapassando a marca de 165 milhões de pessoas alcançadas na audiência acumulada no PNT (Painel Nacional de Televisão).

A edição registrou, no período de 21 de janeiro a 21 de abril, média de 25 pontos em São Paulo e 27 no Rio de Janeiro. Isso representa um crescimento de 5 pontos em São Paulo e outros 5 no Rio.

As informações são da FolhaPress

