Bombay Bicycle Club lança o ep “Two Lives” em todos os aplicativos de música

PUBLICIDADE

O Bombay Bicycle Club lança hoje o EP “Two Lives” em todos os aplicativos de música. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ TwoLivesEP . Com quatro faixas, o novo projeto traz ainda o cover de Bonnie Raitt, na faixa “Two Lives”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ TwoLives . “Meu pai me apresentou a esta bela canção em uma das nossas longas jornadas de carro e eu instantaneamente me apaixonei pelas harmonias”, disse o vocalista Jack Steadman.

O novo EP foi gravado durante o confinamento, principalmente no estúdio caseiro de Jack, onde os músicos adotaram uma abordagem mais básica no processo de produção e gravação. No EP, são apresentadas as versões acústicas de “Racing Stripes”, “Is It Real” e “Let You Go”, que integram o repertório de “Everything Else Has Gone Wrong”, mais recente álbum da banda. “Gravar este EP em casa significa voltar ao básico e gravar assim é exatamente como eu costumava fazer. Esse trabalho trouxe de volta muitas lembranças engraçadas, como de fazer shakers de arroz em tupperware e escudos de microfone com cabides e meias”, completou Jack.

A nova versão de “Racing Stripes” ainda conta com a participação de Billie Marten e Liz Lawrence. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ RacingStripesAcoustic .