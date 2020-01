Bloco Sereia Sem Pé estreia no pré-carnaval de Brasília 2020 e convida Alice Caymmi e atrações

PUBLICIDADE 

Alice Caymmi, Dj Nana Yung, Dj BBK, Dj Donna, Dj Janna, Realleza, Bloco Patubadelas, o bloco de mulheres do Patubatê, o grupo de percussão feminino Batalá, Bloco da Sereia Sem Pé. Juntas, essas divas prometem embalar o pré-carnaval de Brasília e dar voz para elas, mulheres empoderadas que gritam pelo respeito e pela igualdade de gênero.

A folia nomeada Bloco da Sereia Sem Pé e Moveis Coloniais de Acaju convidam: Mulheres de Carnaval com Alice Caymmi acontecerá no dia 15 de fevereiro, sábado, das 12h às 18h, no Setor Bancário Norte (estacionamento em frente ao eixinho L). Entrada gratuita. Livre para todos os públicos.

E o momento será de estreia. Criado em 2019, o bloco Sereia Sem Pé irá abrir alas pela primeira vez no pré-carnaval de Brasília 2020. E elas prometem.

Aniita, Britney Spears, Clara Nunes, Lady Gaga e muito mais. Todas essas divas retratadas em arranjos em ritmo de carnaval, de axé. Essa a proposta do Sereia Sem Pé, retratar todas essas mulheres e levantar a bandeira da paz, da igualdade, da acessibilidade, do respeita às minas e às monas.

“O Sereia é um bloco feminino. São as divas do pop e funk nacional e internacional com uma mistura totalmente dadaísta”, destaca e explica a percussionista, cantora e produtora Eli Moura.

Formado por Eli Moura (voz e surdo), Karine Cruvinel (voz, caixa e efeitos), Joana Lopes (surdo, agogô e efeitos), Ana Ruiva (voz e agogô), Gabriella Avila (tamborim e agogô), Lirys Catharina (caixa, timbal, efeitos, voz) e Katia Aguiar (teclados), o Sereia cuida ainda da inclusão e acessibilidade, com área destinada a pessoas com deficiência. “O melhor, será de graça, para todos pularem, se divertirem e clamarem por respeito”, exclama Moura. O Sereia irá estrear às 16h.

E terá muito mais. Alice Caymmi e outras atrações vão garantir a farra dos foliões.

O projeto Bloco da Sereia Sem Pé e Moveis Coloniais de Acaju convidam: Mulheres de Carnaval com Alice Caymmi conta com o patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal por meio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF). A produção é da Iduna Produções.

Alice Caymmi

Dona de uma voz forte e única, a cantora e compositora carioca Alice Caymmi conta com um vasto repertório. Neta de Dorival Caymmi, ela herdou do avô o talento para música.

E a cantora começou os ensaios de verão do seu novo projeto Elétrika, em SP. Antes disso, ela disponibilizou single com o grupo baiano Àttooxxá. O show é o primeiro desta nova fase pop. No repertório predominantemente dançante, Alice já experimenta algumas faixas do seu novo álbum produzido por Gorky, Zebu e Maffalda (Brabos Music), que será lançado ao longo de 2020.

O álbum sucede o elogiado Electra. E Alice segue assim: virtuosa, caprichosa, gostosa e chocante. Bem ao seu modo. Nem aí para os padrões. “Eu sou uma artista de origem tradicional mas que vive o seu próprio tempo. Escolhi não me alienar apesar de ter sido criada nos moldes da ‘alta cultura’. Um artista que não vive no seu tempo, não expressa a ideia de sua era e não tem expressão não é artista. Acho que a imprevisibilidade do meu trabalho abala uns e agrada a muitos porque a surpresa ainda é um dos fatores chaves da criatividade”, afirma a cantora.

Solta o som com o Sereia –

Mas não é só a cantora e revelação da MPB que fará a animação do pré-carnaval. Além de Caymmi e do Bloco Sereia Sem Pé, DJ BBK (residente do Sereia Sem Pé) vai abrir a festança, às 12h. E tem mais DJs. Reconhecida como uma das melhores representantes da cultura urbana e alternativa brasiliense, DJ Donna irá botar todo mundo para dançar a partir das 15h40. Donna é reconhecida nacionalmente pelo som de primeira e por hastear a bandeira em prol das mulheres.

Residente da festa Boom Bap junto com a DJ Donna, DJ Janna também chega para empoderá-las com seu som. Famosa no movimento Hip Hop, ela se destaca por ser DJ do grupo de rap Belladona. Janna tocará às 13h50. Terá ainda DJ Nana Yung (Afete-se Crew) e Patubadelas, o bloco do Patubatê Mulheres.

Outro grande momento do evento será a apresentação da rapper, cantora, compositora e dançarina Realleza. Com uma década de carreira, a artista investe na dança, no grave e no empoderamento negro e feminino. Realleza irá entrar às 14h20.

Confira as atrações e horários:

12h00 – DJ BBK (residente Bloco da Sereia Sem Pé)

12h40 – Dj Nana Yung ( Afete-se Crew)

13h30 – Batalá

13h50 – Dj Janna

14h20 – Realleza

15h00 – Dj BBK (residente Bloco da Sereia Sem Pé)

15h20 – Patubadelas (Bloco do Patubatê Mulheres)

15h40 – Dj Donna

16h00 – Bloco da Sereia Sem Pé

16h40 – Dj Donna

17h00 – Alice Caymmi

Serviço: Bloco da Sereia Sem Pé e Moveis Coloniais de Acaju convidam: Mulheres de Carnaval com Alice Caymmi

15 de fevereiro, sábado

Horário: Das 12h às 18h

Local: Setor Bancário Norte (estacionamento em frente ao eixinho L)

Entrada gratuita

Informações: Instragram: @blocodasereiasempé

Livre para todos os públicos