Bloco Eduardo & Mônica é convidado para tocar no Trio Riachuelo no Carnaval de São Paulo

Quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? É com esse pequeno verso da canção que inspira o nome do principal bloco de Carnaval de Brasília, o Eduardo & Mônica, que resume a carreira de sucesso de apenas três anos da banda formada pelos amigos Marquinho Vital, Meolly Rony, Diogo Vilar e Lucas Falcão. Sucesso este mais do que comprovado, e fez com que pela primeira vez na história, um bloco da capital do país vai se apresentar no Carnaval de São Paulo 2020.



Convidados pelo trio elétrico Riachuelo, o Bloco Eduardo & Mônica vai levar toda sua identidade musical que transformou o Carnaval de rua brasiliense para conquistar os paulistas, nada mais nada menos que no sábado de carnaval (22). A concentração será na Avenida Sumaré, a partir das 14h.



“Recebemos com muita alegria o convite da Go Fun, que é produtora do carnaval. Será um momento muito especial para nós, por se tratar de um dos maiores que carnavais de rua do Brasil em número de participantes, além do desafio de levar nosso som para um público que ainda não teve essa experiência”, revela Meolly, um dos vocalistas do Bloco.



O Bloco Eduardo & Mônica vai comandar um dos maiores trios elétricos do Brasil, o Trio Riachuelo, que tem 24 metros de comprimento, 43m² de palco e 26m² de área vip, contando com 2 camarins e com mais de 300.000W de potência de som.



Sobre o Trio Riachuelo



O projeto teve origem no ano passado no Carnaval de São Paulo, com o tema “Seja você, Seja feliz”, onde reuniu entre os dias 22 de fevereiro e 10 de março de 2019, atrações como Jammil, Claudia Leitte e a Bateria da Rosas de Ouro, levando milhares de foliões para as ruas.



Sobre o Bloco Eduardo & Mônica



Criado em janeiro de 2017 por Marquinho Vital (Capitão do Cerrado), Meolly Rony (Meolly folk e Dowjones), Diogo Vilar (O bando) e Lucas Falcão, o Bloco Eduardo e Mônica surgiu como uma alternativa a uma faixa da população brasiliense que buscava novas opções de diversão durante o carnaval.



Com um estilo único que une a música brasiliense a outros gêneros, com uma forte presença da percussão, com guitarras, teclado, bateria e baixo, o bloco promove uma grande mistura dos gêneros musicais como o reggae e o MPB, aliado ao rock, o bloco conquistou a capital do país. Tal hegemonia é comprovada nos últimos dois anos, onde o bloco reuniu quase 30 mil pessoas em um domingo de Carnaval chuvoso de 2018, e 8 mil foliões em 2017.



Há três anos em atividade, o grupo já dividiu palco com renomadas artistas como Digão, Fernanda Abreu, Philippe Seabra, Barão Vermelho entre outros.