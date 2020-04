Bloco Eduardo e Mônica faz live para arrecadar insumos para doação

PUBLICIDADE 

Para aqueles que gostam do tradicional carnaval de Brasília, temos boas notícias: o Bloco Eduardo e Mônica preparou uma live especial para os fãs da banda! A ideia é levar ao público a conhecida mescla de ritmos que tornaram o grupo uma das maiores referências do carnaval brasiliense, além disso a iniciativa pretende arrecadar cestas básicas e produtos de higiene que serão entregues ao Lar dos Velhinhos Maria Madalena e também a Central Única das Favelas (Cufa). A live será transmitida pelo YouTube e acontece no primeiro domingo do mês de maio, dia 03, a partir das 15h.



A ressaca de carnaval que o bloco faria no mês de março foi interrompida pela pandemia do novo coronavírus e, portanto, adiada. “Escolhemos o horário da tarde pois coincide com o evento que faríamos justo na semana em que foi declarada a quarentena. Essa live é para matar a nossa saudade do carnaval e da galera que acompanha a banda. Além disso, nossa intenção é ajudar quem mais precisa nesse momento.” completa Meolly, vocalista do grupo.



O bloco também fala da preocupação com as recomendações de saúde. “Fazer um show online já era algo que pensávamos há algum tempo. Nossa preocupação era entender como adequar um formato de live para a estrutura de bloco. Depois de estudarmos o assunto, conseguimos um local adequado que comportasse pelo menos 70% da formação original, tomando as medidas de precaução.”



A apresentação terá cerca de 2h30 de duração e contará com o tradicional repertório da banda. Além dos clássicos hits do rock brasilienses que se misturam às batidas de carnaval, o grupo também promete novidades aos seus espectadores no próximo domingo.





Live do Bloco Eduardo e Mônica

Data: 03 de maio de 2020

Horário: A partir das 15h

Local: Canal do Bloco no YouTube https://www.youtube. com/channel/ UCuwoo69QAXHlDwItyrAOgQQ