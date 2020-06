Bloco Eduardo e Mônica faz live especial para o dia dos namorados

PUBLICIDADE 

Aproveitando o clima do dia dos namorados, o Bloco Eduardo e Mônica fará uma live especial para os apaixonados. A transmissão vai rolar no sábado, dia 11 de junho, a partir das 20h e conta com um repertório para lá de especial para celebrar a data agarradinho com o love #emcasa. O show online pode ser acompanhado pelo canal do O’Rilley Irish Pub.

O Bloco, que agita a capital federal há quatro anos, faz sua segunda apresentação online pelo YouTube. A primeira foi para matar a saudade do carnaval do quadradinho, mas, a segunda, é para dançar agarradinho. “Além do repertório tradicional do bloco, estamos preparando algumas surpresas para os casais que nos acompanham” conta o vocalista do grupo, Diogo Villar.

A novidade da live é um mega sorteio para casais que assistirem a transmissão. Pelo Instagram do bloco (@blocoeduardoemonica), combos com cervejas e petiscos serão sorteados para os apaixonados curtirem em casa com grande estilo.

Bloco Eduardo e Mônica

Criado em janeiro de 2017 por Marquinho Vital (Capitão do Cerrado), Rony Meolly (Meolly folk e Dowjones) e Diogo Villar (O bando), o Bloco Eduardo e Mônica surgiu como uma alternativa a uma faixa da população brasiliense que buscava novas opções de diversão. As guitarras se unem à pegada forte da percussão e repaginam clássicos do rock nacional de bandas como Legião Urbana, Raimundos, Plebe Rude, Cássia Eller, Capital Inicial, além de reggaes do Natiruts. Eleito por júri popular como o melhor bloco de Brasília, o grupo reuniu quase 20 mil foliões no último carnaval da cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE