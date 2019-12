Bira, músico do programa de Jô Soares, morre aos 85 anos

PUBLICIDADE 

Morreu neste domingo, 22, Ubirajara Penacho dos Reis, o Bira, baixista do Sexteto de Jô Soares.



O músico, de 85 anos, estava internado no Hospital Sancta Maggiore, na Mooca, Zona Leste de São Paulo, desde a última sexta-feira, 20, após ter sofrido um AVC.



Baiano, natural de Salvador, Ubirajara foi um dos integrantes da banda Sexteto, que acompanhou o apresentador Jô Soares em seus programas na TV Globo e também no SBT.