Biel pede expulsão de Raíssa após ela ter jogado água no peão

Nesta terça-feira, 15, Raíssa se exaltou após receber 8 votos para a roça e jogou água no Biel, em seguida o chamou de lixo. O cantor pediu a expulsão de Raíssa do reality ‘A Fazenda 12’, e viu o episódio como uma agressão.

Confira o momento que Raissa joga água no Biel:

Após o episódio os meninos confirmaram que não combinaram voto: “você só dormiu”, disse Lype para Raissa.

Trantorno de Bordeline

Ainda na noite de terça-feira, 15, o perfil do twitter da Raissa explicou que a peoa sofre de um transtorno de personalidade chamado Bordeline.

“Uma alegria contagiante pode se transformar em uma tristeza profunda em um piscar de olhos, porque alguém “pisou na bola”. O amor intenso vira ódio profundo, porque a atitude foi interpretada como traição; o sentimento sai do controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. E, então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre. Dá vontade de se cortar, de beber e até de morrer, porque a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis. As emoções e comportamentos exaltados podem dar uma ideia do que vive alguém com transtorno de personalidade boderline (ou limítrofe)”, publicou o perfil de Raissa.