BellaDona lança álbum e clipe “Madame”

A cantora e compositora BellaDona marcou a data do lançamento do seu terceiro álbum de estúdio. Em “Madame”, BellaDona vai apresentar, em 15 faixas, histórias de sua trajetória como mulher periférica e observações sobre o cotidiano. O álbum estará disponível em todas as plataformas digitais no dia 8 de junho.

Além do álbum, a artista também vai lançar o videoclipe da música título do álbum, que conta com direção de Samy Souza. O lançamento do clipe está marcado para o dia 4 de junho, no canal da artista no YouTube e em outras plataformas digitais.

Na faixa “Madame”, BellaDona fala sobre ter suas próprias conquistas, independência financeira e sobre ser sua própria chefe. “A favelada em Miami… então, pode me chamar de madame” é uma das frases de impacto que reforçam esse poder que a liberdade de ser mulher e artista independente, que compra suas próprias brigas trouxe a ela.

Quanto ao álbum como um todo, a artista traz ainda mais maturidade no som e em letras que transportam o público para diferentes realidades, seja de relacionamentos, seja da agitação da juventude pelos rolês nas quebradas do DF. O desenvolvimento das músicas teve como base as influências de suas raízes e a força feminina. Ao mesmo tempo, as faixas trazem muitas vezes um tom divertido e debochado, além de muita autenticidade, enfatizando histórias da vida real e questionamentos do viver periférico.

“O álbum é a junção de histórias vividas, relacionamentos, reflexões e empoderamento. A liberdade e o cotidiano do jovem na periferia, mostrando a realidade suburbana. É um disco de rap que também traz elementos do trap, funk, reggaeton e R&B”, comenta BellaDona.

O álbum “Madame” conta com produção musical de Lerym e direção artística de Diey Pitalurgh. O videoclipe foi dirigido por Samy Souza, com roteiro idealizado pela própria BellaDona. Ambos os projetos receberam apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

Outros trabalhos

Além dos álbuns em estúdio, BellaDona lançou em 2016 o single “Não é Proibido Pra Mim”, seguido pela música “Aceita”, em 2017. No ano seguinte, vieram as tracks “Coração de Neon” e “A Real”, com mais de 450 mil visualizações no Youtube.

BellaDona também lançou dois discos: “Por amor às moedas” (2009) e “A flor da pele”, (2014). Também foi a primeira rapper brasiliense a participar do programa “Manos e Minas”, da TV Cultura, com o trabalho “Visão tá Ouro”, em parceria com a “Tribo da Periferia”. O projeto obteve mais de 72 milhões de visualizações no YouTube. Relembre:

Serviço – Lançamento VIDEOCLIPE “Madame”, de BellaDona

Data: 04 de junho de 2020, às 18h

Onde: Spotify, Deezer, Palco Mp3, Sua Música, Apple Music

Serviço – Lançamento DISCO “Madame”, de BellaDona

Data: 08 de junho de 2020

Onde: Spotify, Deezer, Palco Mp3, Sua Música, Apple Music

FICHA TÉCNICA

Álbum “Madame”

Captação, Gestão e Produção Executiva: Natália Botelho

Produção Musical: Lerym

Voz, Mixagem e Masterização: Lerym

Direção Artística: Diey Pitalurgh

Clipe “Madame”

Direção: Samy Souza

Direção de Fotografia: Matheus Bacellar

Direção de Arte : Quenanna Lopes

Edição e Montagem: Samy Souza

Cor: Matheus Bacellar

Roteiro: BellaDona

Produção Executiva: Natália Botelho

Assistente de Produção: Jackson Lenon, Wagner Nunes e Stéfany Alane

Operadores de Câmera: Samy Sousa, Matheus Bacellar

Assistente Administrativo : Jhon Pier

Intérprete de Libras: Ana Clara de Figueiredo

Maquiagem: Karly Oliveira – @makebykarly

Cabelo: Quenanna Lopes

Figurino: Romildo Nascimento

Fotografia Still: Urban Photos

Locação: Mansão Ornare

Social Mídia:

Designer: Alan Richard

Assessoria de Imprensa: Um Nome Produção e Comunicação (Amanda Bittar e Guilherme Tavares)

Agradecimentos: Julia Bandeira, Rafael Barroso

Realização: Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal

Faixas do álbum:

Madame Blackout Flashes Meu vício Babi Trapaça Vulnerável part. Lerym Lua Nova part. Ediá Danny La vida loka Proteção part. MC Bruno da BZC Replay Chama as meninas do chá A flor de nome Bella Bye bye Labirinto