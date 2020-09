Bella Schneider lança seu álbum de estreia, “Ela”, em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira

PUBLICIDADE

Bella Schneider compartilha com o mundo hoje sua mistura “Popzera”, experiências pessoais que a cantora colocou no papel e espera que as pessoas “se sintam encorajadas e felizes” com cada batida orgânica, eletrônica, união de berimbau e tambor africano e mistura de idiomas que aparecem no álbum “ELA”.

A recifense compartilhou com o Jornal de Brasília, as dificuldades do mundo artístico com a calamidade causada pela pandemia. A cantora de 27 anos confessou que pensou em desistir do lançamento do seu primeiro álbum com distribuição digital. “Não tem sido fácil, eu pensei em voltar atrás e não lançar esse álbum agora, mas eu sei que tinha que ser agora. Quando a gente compõe uma música não dá para demorar muito para levar ela ao mundo”. desabafou Bella.

Bella curte simbologias, por isso escolheu a lua e o universo para representar a capa do seu álbum. Com várias fases e mudanças, a lua traz as várias versões da mulher, que é o tema da principal faixa do álbum “ELA”. “É sobre nascimento ou renascimento”, disse a ex participante do The Voice Brasil sobre a capa do seu novo trabalho.

As 8 faixas do álbum são únicas e distintas, mas todas trazem experiências vividas por Bella que se sensibilizou em escrever sobre problemas atuais como: depressão, sociedade líquida, falsidade, egoísmo, preconceitos e essência da alma. “É a minha visão de vida, mas de uma maneira que possa me aproximar das pessoas para que elas se identifiquem com cada letra”, desabafou a compositora.

“ELA”, produzido pelo produtor musical Diego Marx (vencedor do GRAMMY®com a banda Scalene), com a colaboração de Bella, dá início a uma nova etapa em sua carreira. O álbum contou com a mixagem de Henrique Andrade (Justin Bieber, Zayn,Rita Ora e também vencedor do GRAMMY®) e Ricardo Ponte. A masterização leva a assinatura da E-master (Holanda) e do renomado engenheiro de som Felipe Tichauer (Rod Stewart, Christina Aguilera, Timbaland, Ricky Martin,Maria Bethânia, entre outros, e vencedor de 7 Latin Grammys).

Depois de passar pela música eletrônica e pelo rock, Bella se encontrou no Pop e revelou que enxerga a cantora Iza como a mais completa no cenário da música no Brasil. A cantora luta pela igualdade de gênero e busca sempre somar e nunca diminuir uma mulher. “A mulher precisa conquistar os lugares e mostrar para o mundo que é capaz, para conquistar a igualdade”, Bella fala sobre isso na música “ELA”, principal faixa que carrega o nome do álbum.

