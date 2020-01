Beba do Quadrado traz cerveja oficial do Iron Maiden

PUBLICIDADE 

A marca curitibana Bodebrown, chega pela primeira vez ao Beba do Quadrado. Com rótulos vendidos em diversos países, a marca criada por irmãos paranaenses chegou a ganhar festivais cervejeiros na Inglaterra. E foi lá que o vocalista do Iron Maiden, Bruce Dickinson, mostrou interesse em uma parceria. Desta, surgiu a Trooper Brasil, rótulo que leva o nome da Bodebrown e da Maiden Beer, marca de cervejas da banda de heavy metal.

Com sabor do clima tropical do Brasil, sua composição leva nibs de cacau de Ilhéus, sutis notas de chocolate branco e manga. Seus criadores ainda lembram que Dickinson pediu que a cerveja tivesse certa leveza floral. E, por isso, lúpulos como Amarilia e Sabro também fazem parte da mistura para intensificar o sabor de frutas amarelas.

Para quem quiser provar a iguaria, o stand oficial da cervejaria ficará disponível durante os três dias de Beba do Quadrado com versões de chope das bebidas, com preços que variam entre R$10 e R$30. O da Trooper Brasil custa R$13 (300ml) e R$20 (500ml). Lembrando que esta edição acontece no varandão do shopping Pátio Brasil, entre os dias 17 e 19 deste mês. O evento tem início às 12h e conta com 18 cervejarias participantes, além de diversas atrações musicais.

Sobre o evento

O Beba Do Quadrado se tornou um símbolo de Brasília, sendo tombado como Patrimônio Cultural da cidade. O festival é conhecido por valorizar as produções de cervejas artesanais, artistas e a gastronomia local, além de reunir cultura, lazer e artesanato em tradicionais pontos da cidade. A cerveja, a carne e a música do evento são inteiramente brasilienses.

Beba do Quadrado 1ª edição de 2020

Dia: 17, 18 e 19 de janeiro

Horário: 12h às 22h

Local: Varandão do shopping Pátio Brasil

Entrada: Gratuita

Informações: facebook.com/bebadoquadrado/ ou instagram.com/bebadoquadrado/