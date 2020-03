BBB20: Marcela é o novo anjo!

PUBLICIDADE 

A sister Marcela é o novo anjo do Big Brother Brasil 20 (BBB20). Marcela venceu uma prova de memória, agilidade e concentração, derrotando Babu, Flay, Gabi, Ivy, Mari, Manu e Rafa.

A vitória dá uma “quebrada” no plano de Prior, que pretendia ganhar o anjo e colocar a líder Gizelly no monstro. Muito pelo contrário: Marcela deixou o brother com o castigo!

A prova rendeu comentários dos fãs no Twitter:

Nunca pensei que ficaria feliz em ver a Marcela ganhando algo…

Se a Flayslane esta tombada eu estou feliz!!#ProvaDoAnjo pic.twitter.com/xyP5SLtrmK — ° anne ° ` LOOΠ∆ (@ryujindit) March 28, 2020

Marcela anjo, Gizelly líder. Essa é de longe a pior semana dessa edição do BBB, desgraça atrás de desgraça. #ProvaDoAnjo — Tico (@Mr_ErickAlvares) March 28, 2020

Prior não será imunizado.

Flayslane não colocará Gizelly no monstro.

AMOOOO #ProvaDoAnjo pic.twitter.com/xEMfvZBU7s — pqp_carlos (@pqpcarlos2) March 28, 2020

– Encheu o saco da Gizelly na festa, no outro dia, a Gizelly virou líder.

– Planejou colocar a Gizelly no monstro, e agora tá no monstro. #BBB20 #ProvaDoAnjo pic.twitter.com/60qafLDFWD — cαrol ☁️ (@fanntwitta) March 28, 2020

Nesta semana, o anjo não é autoimune. Marcela terá o poder de imunizar outra pessoa da casa. Quem será que ela vai escolher? Ivy? Thelma? Façam suas apostas!