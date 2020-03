Bárbara Borges da dica sobre relacionamento abusivo

PUBLICIDADE 

A atriz postou um desabafo em seu Instagram, onde relembra determinados momentos da vida onde foi intimidada, abusada, sofreu assédio, abusos na infância, foi diminuída, chamada de louca ou desequilibrada e não teve forças nem incentivo para se impor.

Bárbara conta sobre seu relacionamento abusivo e sobre todo o tempo que passou “empurrando tudo para debaixo do tapete”, tudo que a fazia mal, mas ela não enxergava da forma que enxerga hoje. A feminista agradeceu o apoio de todas as mulheres e a liberdade que agora tem de impor e escolher o que é melhor para ela. “Avante mulheres”, encorajou Bárbara.

Por fim, Bárbara ainda classifica a sua caminhada por esses processos dolorosos como “trilha do autoconhecimento”. “Memórias vieram à tona. As máscaras foram caindo. Uma por uma. Eu pedi a Deus tanto pela verdade, que me mostrasse a verdade, que a vida jogou um holofote. Comecei a enxergar com clareza. A gente sofre, mas vai curando e libertando. Comecei a me impor, tive que lutar muito por mim, para soltar a voz da minha mulher. A luta é diária. Eu ainda preciso gritar muito para me defender do machismo/patriarcado”, finalizou.