Banda Scalene lança clipe de ‘Caburé’ com cenas da infância dos integrantes; assista

A banda Scalene lança nesta terça-feira (18) o clipe da música “Caburé”, a primeira composta pelo grupo nesse período de pandemia. Segundo os músicos, ela traz uma reflexão de quem somos e de quem podemos ser, e para ilustrar isso eles decidiram usar imagens da infância de cada um no vídeo.

“A música e o clipe têm uma ambientação familiar e aconchegante, mas não deixa de fazer uma reflexão sobre as nossas ações, no sentido do nosso esforço e das nossas escolhas terem algum significado no final”, afirma o vocalista Tomás Bertoni, em nota divulgada pela assessoria.

Entre as cenas do músico que aparecem no clipe estão imagens de sua infância e até mesmo de sua versão como pai. Seu filho, Benjamin, fruto de seu relacionamento com a apresentadora Titi Müller, nasceu em junho deste ano.

“Essa música tem uma sensação de quintal de casa. E foi o local onde ela realmente foi feita”, afirma Gustavo Bertoni. “Quando ela surgiu, eu estava pensando nas coisas de longo prazo, nas que têm, de fato, valor.”

“Caburé” faz parte do EP “Fôlego, lançado em junho, como uma extensão do álbum “Respiro” (2019). Além de “Caburé”, completam o trabalho: “Passageiro”, “Caleidoscópio”, “Espelho” e “Estar a Ver o Mar”.

As informações são da FolhaPress.