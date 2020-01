Banda Rock Beats toca os maiores hits da atualidade no ‘Quintal Bsb’

PUBLICIDADE 

Mais um fim de semana que promete agitar o Quintal mais descontraído e charmoso de Brasília. Venha curtir em um ambiente rústico e descontraído, com preços convidativos, variedade gastronômica e comandas individuais. O espaço oferece comida boa, música de qualidade e várias opções de drinks, cervejas e vinhos. E para animar seu final de semana, sábado (01/02) é dia da banda queridinha de Brasília Rock Beats invadir o Quintal com muito pop rock (nacional e internacional) para os amantes do bom e velho rock and roll e aquela vibe para não deixar ninguém parado. No repertório, muito pop rock, clássicos dos anos 70, 80 e 90, clássicos da capital e de outros estados, além de artistas estrangeiros. Faixas da Legião Urbana, Cazuza, Rita Lee, Coldplay, Beatles, Rolling Stones e Michael Jackson fazem parte do setlist e nos intervalos o som fica por conta do DJ Marcelo BG. Venha para o Quintal e viva essa experiência única em seus fins de semana.

01/02 (sábado) – Banda Rock Beats

Rock beats é hoje uma das bandas mais versáteis de Brasília, com opção de duo a quinteto, acústico ou dançante, o repertório da banda dispõe de mais de seiscentos sucessos que fizeram ou fazem a história da música, desde os clássicos do rock ´n’ roll até os grandes ídolos do pop, passando por ritmos da música brasileira, baladas, reggae, soul/R&B, disco 70, 80 e 90 e artistas internacionais, como Beatles, Sade, Simply Red, U2, Cranberries, Adele, Amy Winehouse e muitos outros.