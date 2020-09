Banda do Corpo de Bombeiros Militar do DF faz campanha de arrecadação de alimentos para Cidade Estrutural

PUBLICIDADE

Há 19 anos, o Instituto Reciclando Sons tem atendido crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social por meio de sua Tecnologia Social de Educação Musical Modular. O intuito é assegurar a construção de um espaço de convivência saudável, contribuindo para a formação e participação cidadã, desenvolvendo o protagonismo social dos indivíduos, assim como o fortalecimento e a autonomia dos educandos assistidos.

Em meio à crise social causa pela pandemia do COVID-19 a Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar do DF inovou o projeto “Música até Você”. Levando música as Unidades Operacionais do CBMDF.com o objetivo diminuir o significativo aumento da carga de estresse a que os bombeiros estão expostos em razão da crise, conjuntamente levaram música para várias regiões administrativas do Distrito Federal, alentado assim a comunidade com a sua música e arrecadando alimentos para o socorro social.

O Instituto Reciclando Sons com a campanha “Nos Ajude a Ajudar” que pede a colaboração de outras instituições e outros indivíduos, para que se possa distribuir semanalmente 150 cestas básicas, produtos de higiene pessoal e de limpeza e máscaras, a partir de um cadastro semanal realizado com a comunidade da Cidade Estrutural-DF, foi beneficiado com 1t1/2 de alimentos, 3.000 máscaras e álcool em gel entregues pela Banda de música do Corpo de Bombeiros Militar do DF em parceria com a Defesa Civil do Distrito Federal à comunidade num belíssimo evento que pode contar com a apresentação musical da banda.

A parceria com a Banda de música do Corpo de Bombeiros Militar do DF foi além das doações, conjuntamente produziram a gravação remota do nosso arranjo da música “O NOVO TEMPO “do compositor Ivan Lins, o arranjo produzido pelo Instituto Reciclando Sons (IRS) e executado pelos músicos da banda conjuntamente com os jovens músicos do IRS. A proposta foi inspirada no movimento mundial de utilizar a música como meio de apoio emergencial a vulnerabilidade social causada pela pandemia do COVID-19. A divulgação dessa produção artística será realizada em uma transmissão ao vivo, dia 19 de Setembro, ás 11 horas no canal do Youtube do Instituto Reciclando Sons, afirmando assim o apoio a essa causa benemérita.