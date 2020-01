Banda Di Propósito grava DVD e se lança no mercado musical nacional

PUBLICIDADE 

A banda brasiliense Di Propósito se prepara para a gravação do primeiro DVD autoral intitulado “O que rolar rolou”. Com 13 músicas inéditas, dois hits (Manda Áudio e Princesinha) e 5 regravações, novo trabalho é um investimento da banda para alçar novos voos fora da capital federal. Além disso, o show também recebe participações especiais de outros artistas. Estão confirmados para a gravação – até o momento – Vitinho e Suel (ex-Imaginasamba). O show acontece em 6 de fevereiro no Garden Hall e as vendas já estão abertas no site furandoafila.com.br.

Os fãs podem aguardar uma superprodução para o trabalho “O que rolar rolou”, com super cenário de led, troca de figurino e canções que prometem fazer sucesso. Para quem deseja estar atualizado, a banda disponibiliza uma playlist no canal oficial no Youtube e Spotify com ensaio do DVD.

Para a gravação foram escolhidos os melhores profissionais do ramo do entretenimento. A direção de vídeo é por conta de Anselmo Troncoso, responsável pela direção do DVD de artistas como Harmonia do Samba, Jorge e Mateus, Matheus e Kauan, Gusttavo Lima e Só Pra Contrariar. Além disso, a produção musical do show é responsabilidade de Bóris Bass, conhecido pela direção musical da banda Sorriso Maroto. Por fim, o figurino será todo idealizado pelo renomado stylist brasiliense Marcos Barozzi.

Os pagodeiros já são sucesso na cena musical de Brasília, movimentando cerca de três mil pessoas por show. Ao todo, a banda realiza por volta de 25 apresentações por mês. E se engana quem pensa que o Di Propósito tem repercussão apenas na capital federal. O grupo já tem shows marcados no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Goiás. Além disso, a banda sempre é convidada para participar de grandes eventos e, sendo os próximos shows ao lado de artistas como Jorge e Mateus e Henrique e Juliano.

Sobre o Di Propósito

O Grupo Di Propósito começou nas famosas “resenhas” entre amigos de Brasília em 2009. Dez anos após a sua criação, o grupo é uma realidade. Com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, a banda arrasta um grande e fiel público em todos os eventos por onde passa.

Em 2018, o grupo teve a honra de ser apadrinhado pelo cantor Mumuzinho e lançou a música “Cara Safado” com a participação do cantor Ferrugem e produção musical de Lincoln de Lima. Desde então, o grupo aposta na era digital e no trabalho autoral.

No último ano, o Di Propósito lançou seu primeiro trabalho audiovisual, “Luau do DP”, no canal do Leandro Britto. O trabalho conta com músicas autorais e regravações com arranjos próprios. O vídeo viralizou no Youtube, alcançando mais de 540 mil visualizações na plataforma, além das reproduções de todas as outras ferramentas de streaming.

Ainda em 2019, a banda lançou dois singles: “Manda Áudio” e “Princesinha”. Ambas com a produção musical do produtor Boris Bass (produtor do Sorriso Maroto) e são um verdadeiro sucesso em todo o Brasil, atingindo mais de três milhões de reproduções nas plataformas digitais de streaming.

Para o ano de 2020, o grupo aposta fortemente na gravação do DVD “O que rolar rolou”, que, certamente, irá expandir e consolidar o trabalho do grupo no cenário nacional.

Formação

Kaique (voz)

Laycon (voz)

Xandy (pandeiro)

Acerola (surdo)

Matheusinho (cavaco)

Gegê (percussão)

Pedrinho (tantan)

Discografia

2016 – Me beija (single)

2017 – Noite de amor (single)

2018 – Cara Safado feat. Ferrugem (single)

2018 – Mil Juras (single)

2019 – Audio-visual Luau do DP no canal do Leandro Brito

2019 – Manda áudio (single)

2019 – Princesinha (single)

SERVIÇO:

Gravação DVD “O que rolar rolou”

Data: 06 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 20h

Local: Garden Hall (antiga Villa Mix)