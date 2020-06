Banda Carnavália agita a tarde de sábado com live beneficente

PUBLICIDADE 

Churrasco na laje e som na caixa: o almoço do próximo sábado, dia 6 de junho, será animado com a live da banda Carnavália. O grupo criado em Brasília, há mais de dez anos, com a proposta de fazer shows onde ninguém fique parado vai levar toda a energia para dentro da casa de cada espectador, durante a quarentena.



A partir das 12h, os músicos Thiago Amaral (vocalista), Ana Pacco (vocalista) e Marcus Cocota (guitarrista) prometem agitar a tarde de sábado com muita música de qualidade. “Temos um estilo muito próprio, costumo falar em ‘multisamba’, nós fazemos um bem bolado com vários ritmos e o resultado é um som contagiante. Queremos levar essa alegria para nosso público, principalmente nesse momento que enfrentamos o isolamento social”, afirma Marcus Cocota.



A live será transmitida para todo Brasil através do Youtube da banda. Durante a apresentação haverá arrecadação de doações para o Coletivo Backstage Brasília, o grupo reúne profissionais da área técnica de eventos (luz, palco, staff), muitos estão temporariamente sem trabalhar por conta da pandemia.

Serviço

Banda Carnavalia faz live beneficente

Quando: 6 de junho (sábado)

Horário: 12h

Onde: youtube.com/bandacarnavalia