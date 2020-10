Balé da China é atração do Digital Dellarte com homenagem aos heróis da pandemia

PUBLICIDADE

Um formato de entretenimento que vai levar ao público que está em casa novas descobertas! Foi assim que a Dellarte – produtora cultural, que atua no mercado de grandes eventos de arte e cultura há 38 anos, construiu o projeto Digital Dellarte, com espetáculos online gratuitos, com alguns nomes inéditos no Brasil que acontecem entre os meses de outubro e dezembro . Em uma versão interativa de programa de TV, cada espetáculo gravado terá entrevistas exclusivas com diretores artísticos, maestros e músicos comandadas pelo jornalista e escritor Rodrigo Alzuguir que serão exibidas, com as apresentações, no canal Dellarte no Youtube DellArteSolucoes. Esta semana, o Digital Dellarte apresenta uma grande comemoração pelos 60 anos do Balé Nacional da China, com a exibição de um programa especial, “Homenagem à Vida”, no dia 22 de outubro, às 19h30. O programa é composto por cinco peças concebidas pelos coreógrafos da companhia e encenadas durante a pandemia, que trazem uma reflexão sobre o isolamento imposto ao mundo e um tributo aos heróis do front. O programa também contará com uma entrevista com Feng Ying, diretora artística da companhia.

Para Steffen Dauelsberg, diretor executivo da Dellarte, o projeto digital marca mais um passo importante na democratização do acesso à arte e cultura. “A pandemia afetou pesadamente o setor cultural, onde a interação presencial é um dos propósitos da experiência. Tivemos que nos adaptar a novos formatos para o espetáculo continuar. Em nosso último evento completamente digital, o Festival de Inverno Online, conseguimos forte engajamento com as transmissões online com um aumento expressivo de público para mais de 100 mil pessoas nos cinco dias de transmissões ao passo que nas últimas edições, físicas, nos anos anteriores, chegamos a 10 mil pessoas. Um incremento não indiferente que nos faz pensar.”

SERVIÇO:

BALÉ NACIONAL DA CHINA

|ONLINE | YOUTUBE DELLARTE

Data: 22 de outubro (Quinta-Feira)

Hora: 19h30