Baby Shark lança música de combate ao coronavírus

A música Baby Shark Dance que virou sucesso entre crianças e seus pais, ganhou uma versão para ajudar no combate à pandemia de coronavírus. O canal PINKFONG lançou a canção que traz dicas de higiene.

Na letra, os tubarões ensinam a lavar as mãos usando sabão e as esfregando muito bem. Também dão dicas de como tossir e espirar, sempre utilizando o braço para proteger as pessoas.

No final, eles ainda propõem o #BabySharkHandWashChallenge, para as crianças seguirem as orientações.

Veja: