Azealia Banks chama Anitta de ‘lixo’, e brasileira responde: ‘No caminho certo’

São Paulo, SP

A cantora norte-americana Azealia Banks, 29, não vai muito com a cara de Anitta, 27. Apesar de o hit “Me Gusta” estar com bastante repercussão fora do país, Banks criticou tanto a qualidade musical quanto a própria brasileira.

Em um podcast, ao ser indagada sobre o hit que Anitta fez em parceria com Cardi B, Azealia foi direta na crítica. “A nova música que ela [Cardi] fez com Anitta é muito ruim. Me desculpe, mas eu realmente não gosto da Anitta. Ela é um lixo. É uma porcaria de um lixo”, disse Azealia.

Em seguida, ainda fez uma comparação entre a brasileira e outras cantoras com sucesso na América Latina. Disse que Anitta jamais chegaria aos pés de Jennifer Lopez e Shakira.

Não bastasse tudo isso, Azealia ainda comentou que preferia Ludmilla a Anitta. Vale lembrar que Ludmilla e Anitta vivem em constantes brigas e desentendimentos.

No Twitter, Anitta respondeu. Em inglês, escreveu que se orgulhava de não ser bem quista por algumas pessoas mesmo sem citar o nome da rapper norte-americana. “Você já se sentiu grato ao perceber que alguém não gosta de você? Hahahaha. Tipo, como se isso significasse que você está no caminho certo?”, postou.

Essa não foi a única desavença com artistas brasileiros no currículo de Banks. Em 2018, o produtor de um evento no qual ela participaria afirmou que Azealia se negou a cantar antes de Pabllo Vittar, mas a americana disse que cancelou o show por problemas técnicos.

As informações são da FolhaPress