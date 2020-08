Audax lança música com forte tributo à cultura clubber e à House Music

PUBLICIDADE

Após um primeiro semestre recheado de bons lançamentos, o trio de música eletrônica Audax começa a segunda metade do ano com o pé direito, apresentando sua nova música, “Keep House Alive” pela Tiger Records. A música é uma colaboração dos irmãos paulistanos com Vish e Truppel, que trazem vocais intensos, inspirada nos clássicos da House Music, para criar algo sólido e memorável. Pedro, André e João quiseram fugir do hype, focando no que importa, manter a House Music viva com uma verdadeira obra prima.

A track está carimbada pela Tiger Records, que já lançou hits como “Who” do Plastik Funk & Tujamo, além de outros grandes artistas como Booka Shade, David Tort, Federico Scavo, Inpetto, Fragma, para citar alguns. Esse é o retorno do trio à gravadora após o lançamento de “Hey You”, e dessa vez, acompanhado de um videoclipe super bem produzido pelo designer Felipe Krust, com dançarinos 3D que remetem movimentos e cores clubbers.

“Keep House Alive” teve um processo um pouco diferente do que Audax está acostumado a seguir: “A ideia inicial começou com o Vish, e o Truppel trouxe um instrumental já bem legal. Tivemos a missão de compor o vocal e foi uma sensação diferente fazer isso em cima de uma ideia inicial que não começou conosco. É sempre bom sair de um processo rotineiro para diferenciar a sonoridade, testando estruturas de criação diferentes”, conta Pedro.

A música tem o intuito de mostrar a grandeza desse estilo e de que um legado se constrói de maneira concreta e com uma sonoridade atemporal. Para o trio, o House Music alcançou seu patamar icônico devido a sonoridade ter sido eternizada com músicas que se tornaram verdadeiros hinos. “Esse legado e timbragem vem sendo resgatados com mais frequência agora em diversas produções. Quisemos dar nosso input nesse movimento musical e a intenção da letra da track é reiterar essa homenagem ao gênero como um verdadeiro mantra”, explica André.

A colaboração desses artistas surgiu da relação de longa data de Vish com o trio. “Vish trabalha em nossa equipe no estúdio, participando de diversos processos para terceiros, além de contribuições em produções do próprio Audax. Acreditamos que uma boa parceria precisa ter sinergia musical, e a amizade dá o toque final. Essa química foi preponderante para o processo musical da track”, adiciona João.

Com um videoclipe minimalista que enaltece a cultura clubber, “Keep House Alive” é uma inspiração desse movimento, desde os timbres até a construção das vozes, remetendo a um tributo aos amantes da verdadeira House Music. Não deixe de conferir essa música lançada pela Tiger Records, disponível agora em todas as plataformas digitais.