Atriz Scarlett Johansson se casa pela terceira vez

A estrela de Hollywood Scarlett Johansson, 35, casou-se pela terceira vez, em cerimônia íntima celebrada no último fim de semana.

Scarlett, atriz mais bem paga do mundo no ano passado, anunciou o casamento com o comediante Colin Jost, 38, através da organização beneficente Meals on Wheels.

O casal celebrou a união ao lado de “parentes e pessoas queridas, seguindo as recomendações de segurança devido à Covid-19”, publicou a organização em sua conta no Instagram. “Seu desejo de casamento é ajudar os idosos vulneráveis neste momento difícil, ao apoiar a @mealsonwheelsamerica”, assinala a publicação, convidando a doações.

