Ator de ‘La Casa de Papel’ revela informações sobre o grupo de WhatsApp do elenco

O ator Mario de la Rosa, que interpreta o agente policial Suárez na série “La Casa de Papel” (Netflix), deu informações exclusivas sobre o grupo de WhatsApp do elenco da produção. As declarações foram dadas ao programa de rádio espanhol Mitre Live, comandando por Juan Etchegoyen.



“Temos um grupo que é muito formal. O nome é ‘La Casa de Papel Netflix’, porque antes estávamos em outro canal. No início, era apenas ‘La Casa de Pape’l e, há um bom tempo, mudou. Há carinho e respeito pelos colegas, mas é mais cordialidade “, disse o ator.



Apesar das conversas do elenco não serem tão brincalhonas, de la Rosa contou que eles costumam debater sobre política e compartilham fotos, vídeos e histórias. “Não sei se faço bem em dizer isso, mas não que estejamos super ativos no chat [risos]. Às vezes há muito assunto e de repente nenhum”, afirmou o ator.



Mario de la Rosa também disse que o integrante mais engraçado é o ator Enrique Arce, que na série vive o personagem Arturito. “Ele compartilha muitos memes e coisas assim. Quando a estréia chegou, brincamos um com o outro. É muito divertido “, continuou ele.



Apesar de não fazer parte do núcleo principal, isto é, os assaltantes treinados pelo Professor (Álvaro Morte), de la Rosa explicou que a relação dele com os atores principais é um pouco mais formal, diferentemente colegas com quem contracenou no núcleo dos policiais. “Temos outro grau de amizade.”

Vale lembrar que “La Casa de Papel” chegou às telas dos brasileiros no Natal de 2017 com um grupo de assaltantes invadindo a Casa da Moeda espanhola e imprimindo bilhões de euros com a intenção de roubá-los. Agora já na quarta temporada lançada no início de abril, os personagens passam por novas situações de adrenalina e ação.



Uma nova ameaça também aparece: Gandía (José Manuel Poga), chefe de segurança do Banco da Espanha que aparece na Parte 3, consegue escapar dos assaltantes e plantará armadilhas para liberar os reféns e tentar impedir o roubo.